Renault Clio 2022 fiyat listesi
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Ülkemizin en çok satılan modellerinden Renault Clio 2022 model yılı fiyatları ne durumda? Sizler için derledik...
1990'dan bu yana otomotiv sektöründe boy gösteren Renault Clio, ülkemiz dahil tüm dünyada en çok satılan otomobillerden biri. Son dönemde fiyatlarında ciddi bir artış yaşansa da halen B segmentinde tercih edilebilecek en iyi seçeneklerden biri olmaya devam ediyor. Peki Renault Clio 2022 model yılı fiyatları ne durumda? Sizler için derledik…
Renault Clio özellikleri ve 2022 fiyat listesi
Renault Clio, 5 motor seçeneği ile sürücülerin karşısına çıkıyor. Ancak ülkemizde sadece üç motor seçeneği ile satışta. Bunlardan ilki 65 beygir güç ve 95 nm tork üretebilen ve şehir içi 6,3 litre yakıt tüketimine sahip manuel şanzımanlı 1.0 SCe, ikincisi 90 beygir güç ve 142 nm tork üretimi yapan sürekli değişken otomatik şanzımanlı şehir için 6,1 yakıt tüketimine sahip 1.0 TCe X-Tronic.
Üçüncü motor seçeneği ise 100 beygir güç ve 170 nm tork üretebilen manuel şanzımanlı 1.0 TCe ECO. Benzinli + LPG yakıt tipi ile sürücülerin karşısına çıkan motorun şehir içi 8,5 litre yakıt tüketimi mevcut.
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Otomobil; giriş paketi Joy, orta paket Touch ve en üst paket Icon olmak üzere üç donanım paketine sahip. Burada paket tercihlerine göre Şerit Takip Sistemi, Güvenli Mesafe Uyarı Sistemi, Trafik İşaretleri Tanıma Sistemi gibi sürücü güvenliğini üst seviyeye çıkaran özellikler de alınabiliyor.
Söz konusu paketlerin standart özelliklerin üzerine sürücülere sunduğu özellikler ise şöyle;
Joy
Otomatik Yanan Farlar
Full LED Ön Farlar & Gündüz Farları
Elektrikli ve Isıtmalı Yan Aynalar
Hız Ayar ve Sınırlayıcı
Touch
Geri Görüş Kamerası
Kablosuz Şarj Özelliği
EASY LINK 7" Multimedya Sistemi
Hız Ayar ve Sınırlayıcı
Icon
Eller Serbest Park Destek Sistemi
EASY LINK 9,3" Bilgi, Eğlence ve Navigasyon Sistemi
Multi-Sense Sürüş Deneyim Teknolojisi
Hız Ayar ve Sınırlayıcı
Ekim ayının gelmesiyle Renault Clio modelinin fiyatlarında sektörün genelinin aksine herhangi bir değişiklik yapılmadı. Otomobilin fiyatları ise şöyle;
Renault Clio fiyat listesi
Donanım Paketi – VersiyonAğustos 2022Eylül 2022Ekim 2022 Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Renault Clio 2022 model yılı fiyatlarını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.
Renault Teknoloji Haberler
Donanım Paketi – VersiyonAğustos 2022Eylül 2022Ekim 2022Joy 1.0 Sce 65 bg435.000 ?403.000 ?430.000 ?Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg485.900 ?485.900 ?495.900 ?Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg506.000 ?506.000 ?516.000 ?Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg548.000 ?548.000 ?558.000 ?
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Renault Clio 2022 model yılı fiyatlarını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.