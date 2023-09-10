Kullanıcı sayısı ile dünyanın en popüler sosyal medya uygulamaları arasında yer alan Reddit, rakip platformlarda halihazırda yer alan Çeviri özelliğine geç de olsa kavuştu. Bu yenilik, yabancı dile sahip gönderileri kendi dilinize çevirerek anlamanızı sağlayacak.

Kullanıcı sayısı ile dünyanın en popüler sosyal medya uygulamaları arasında yer alan Reddit, rakip platformlarda halihazırda yer alan Çeviri özelliğine geç de olsa kavuştu. Bu yenilik, yabancı dile sahip gönderileri kendi dilinize çevirerek anlamanızı sağlayacak.

Reddit 'e Çeviri özelliği eklendi

Reddit, her milletten milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. Bu da platformda çok fazla dilin konuşulduğu anlamına geliyor. Tabii bu durum, paylaşımdaki dili bilmeyen kullanıcıların ne dendiğini anlamasını zorlaştırıyor. Twitter gibi bazı platformlar bu ihtiyaç için Çeviri özelliğine çoktan sahip oldu. Reddit'e ise anca eklendi.

Reddit'te şirketin resmi kanalı üzerinden yapılan duyuruya göre Android, iOS ve Web sürümüne gönderiyi kendi diline çevirme özelliği eklendi. Fakat web platformunda kullanabilmek için oturum açmamış olmanız gerekiyor.

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Aktarılan bilgilere göre şimdilik yalnızca 8 dil çevrilebiliyor. Bu diller; İngilizce, İspanyolca, Almanca, Fransızca, Portekizce, İtalyanca, Felemenkçe ve İsveççe. İlerleyen dönemlerde Türkçe dahil daha fazla dilin desteklenmesi bekleniyorken, çeviri için Google Translate hizmetinden yardım alındığı belirtildi.

Kendi diline çevirme özelliğini kullanabilmek için gönderinin tam sol üstündeki Çevir (Translate) butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. Fakat şimdilik ne yazık ki herhangi bir dilden Türkçe'ye çeviri yapılamadığını belirtelim.

Açıklamaya göre şimdilik gönderiler ile sınırlı çeviri özelliği, yakın zamanda yorumları da kapsayacak. Bu özellik ise şu anda test ediliyor ve bu doğrultuda bazı Android ve iOS kullanıcıları tarafından erişilebiliyor. Bu nedenle uygulama için yeni bir güncelleme alıp almadığınızı kontrol etmenizde fayda var.

Bunun yanı sıra Reddit, yapılan duyuruda farklı konulardan da bahsetti. Bu konulardan birisi de coinlerin kullanımdan kaldırılması. Aktarılanlara göre bunun için son tarih 12 Eylül 2023. Platform, kullanıcılara mevcut coinlerini harcamaları için bir hatırlatma yaptı.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Reddit 'e gelen Çeviri özelliğini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.