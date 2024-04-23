Realme Narzo 70 5G Lansman Tarihi ve Özellikleri Sızdırıldı

Geçtiğimiz günlerde Narzo 70 Pro modeli ile karşımıza çıkan Realme, şimdi Narzo 70 5G'yi tanıtmaya hazırlanıyor. Bugün gelen sızıntılar Narzo 70'in lansman tarihini, özelliklerini ve fiyatını gözler önüne sürdü. İşte Realme'nin yeni fiyat/performans modeli Realme Narzo 70 5G'nin detayları.

Realme Narzo 70 5G, MediaTek Dimensity 7050'den güç alacak!

Hem orta hem üst segment modellerinde uyguladığı fiyat politikası nedeniyle ülkemizde de tercih edilen bir marka olan Realme, şimdi oldukça şık yeni bir modeli daha piyasaya sürmek için hazırlık yapıyor. Bugün sızıntılarla lansman tarihini ve özelliklerini öğrendiğimiz Narzo 70, ortaya çıkan bilgilere göre 24 Nisan'da yani yarın tanıtılacak. Lansmanda tüm detaylarını öğreneceğimiz cihaz, şimdi gözler önünde.

Realme'nin son modellerinden alışık olduğumuz dairesel kamera tasarımı ile gelen Narzo 70, köşeli tasarımı ile premium hissi kazanmış. Lansman görsellerinde açık mavi rengi ile karşımıza çıkan cihaz, siyah kamera adası ile şık bir uyum elde etmiş. Serinin ismi olan Narzo ise alt kısımda kendine yer bulmuş.

Uygun fiyatlı Realme Narzo 70x 5G geliyor! İşte özellikleri

Gücünü MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 7050 yonga setinden alacak olan Realme Narzo 70, bu işlemci sayesinde 5G desteğine de sahip oluyor. Elektriksel anlamda 5000 mAh'lik bir pilden beslenen cihaz, bu pil için 67W kablolu SuperVOOC hızlı şarj desteği sunuyor. Ön tarafta parmak izi sensörünü de beraberinde getiren AMOLED ekranı taşıyan cihaz, bu panelde 120Hz yenileme hızı sunuyor.

Kesin olmayan bilgilere göre 6,72 inç büyüklüğünde bir ekranla gelecek olan Narzo 70, yine ön tarafında 8 Megapiksellik bir selfie kamerası taşıyacak. Arka tarafta ana kamera olarak 50 Megapiksellik bir sensör kullanılırken, bunun yanında iki adet 2 Megapiksel kamera daha yer alacak. Tüm bu sistemi Android 14 işletim sistemi ile çalıştıracak olan cihaz, yaklaşık 200 Dolar fiyatla çok yakında raflarda yerini alacak.

Siz Realme Narzo 70 5G'nin özelliklerini nasıl buldunuz? Sizce yeterli mi? Görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

Realme Narzo 70 5G beklenen özellikleri!