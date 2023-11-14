Realme GT5 Pro Yakında Kullanıcıların Beğenisine Sunulacak

Realme, pazar payını artırmak için ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Şirket, yakında Realme GT5 Pro modelini tanıtacak. Telefonun tasarımı ve özellikleri hakkında bilgiler paylaşıldı.

Sektördeki pazar payını artırmak için mesaisine devam eden Realme cephesinde ürün yelpazesinin genişletilmesi için çalışmalar sürüyor. Çinli şirketin bu noktada yakında Realme GT5 Pro modelini kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Son paylaşılan bilgiler telefonun tasarımını gözler önüne seriyor.

Realme GT5 Pro nasıl görünecek?

Realme GT5 Pro'nun tasarımı kısa bir süre önce belli oldu. Buna göre akıllı telefon arka tarafında ortaya konumlandırılmış dairesel bir kamera kurulumuna sahip olacak. Arka kameraların bir Sony IMX9 serisi ana kamera ve bir OmniVision OV64B periskop telefoto kamera ve ultra geniş açılı kameradan oluşması bekleniyor. Sensörlerin çözünürlükleri ise 50 + 50 + 8 Megapiksel şeklinde olacak.

Akıllı telefonun ön panelinde kavisli bir ekran mevcut olacak. Ayrıca 32 Megapiksellik selfie kamerasının ekranın orta üst kısmına konumlandırılacağını belirtelim. Bunun dışında cihazın 161,6×75,1×9,2 mm boyutlarında olduğunu ve 220 gram ağırlığında olduğunu belirtelim.

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Akıllı telefon geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemciyle tanıtılacak. 4 nm mimarisiyle üretilen yonga setinde 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri bulunuyor. Qualcomm, yeni yonga setinde Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer verdi.

5.400 mAh bataryadan besleneceği belirtilen cihazda 240W kablolu hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj teknolojileri yer alacak. Bununla birlikte, ürünün Android 14 tabanlı Realme UI 5 arayüzüyle karşımıza çıkacağı belirtiliyor.

Geçmiş sızıntılara göre ise modelin 1.5K çözünürlüklü 144 Hz tazeleme hızı sunan BOE tarafından üretilen kavisli AMOLED bir panelle gelmesi bekleniyor. Cihazda metal bir orta çerçeve yer alacak ve toza ve suya karşı dayanıklı olacak. Aynı zamanda ekranda 10 bit renk desteği mevcut olacak.

Realme Çin CMO'su Xu Qi Chase, yaklaşan Realme GT5 Pro'nun fiyat ayrıntılarını paylaştı. Buna göre akıllı telefon; 12 GB + 256 GB, 16 GB + 512 GB ve 24 GB + 1 TB seçenekleriyle satılacak ve sırasıyla 411, 452 ve 507 dolarlık fiyat etiketiyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Son olarak cihazın bu ay bitmeden görücüye çıkacağını belirtelim.

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