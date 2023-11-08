Realme GT 5 Pro'nun Ekranı 3000 Nit Parlaklık Sunacak

Realme cephesinde amiral gemisi GT 5 Pro modeli için geri sayım başladı. Akıllı telefonun bu ay içerisinde kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor ve son dönemde ortaya çıkan performans testleri sonuçları sayesinde de nasıl bir performans sunacağını biliyoruz. Realme Çin CMO'su Xu Qi Chase, yaklaşan Realme GT 5 Pro'nun ekranının 3000 nit tepe parlaklığa sahip olacağını açıkladı.

Sektördeki pazar payını artırmak için çalışmalarına devam eden Realme cephesinde amiral gemisi GT 5 Pro modeli için geri sayım başladı. Akıllı telefonun bu ay içerisinde kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor ve son dönemde ortaya çıkan performans testleri sonuçları sayesinde de nasıl bir performans sunacağını biliyoruz. Çinli üretici son olarak akıllı telefonun bir özelliğini açıkladı.

Realme GT 5 Pro ekranı 3000 nit parlaklık sunacak

Realme Çin CMO'su Xu Qi Chase, Weibo hesabından yaptığı paylaşımla yaklaşan Realme GT 5 Pro'nun bir posterini paylaştı. Görsele bir göz attığımızda ise akıllı telefonun ekranının 3000 nit tepe parlaklığa sahip olacağını söyleyebiliriz.

Geçmiş sızıntılara göre ise modelin 1.5K çözünürlüklü 144 Hz tazeleme hızı sunan BOE tarafından üretilen kavisli AMOLED bir panelle gelmesi bekleniyor. Cihazda metal bir orta çerçeve yer alacak ve toza ve suya karşı dayanıklı olacak. Aynı zamanda ekranda 10 bit renk desteği mevcut olacak.

24 GB RAM ve 144 Hz ekran: Realme GT 5 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı!

Akıllı telefonda yer alacak işlemci dün tanıtılan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 olacak. 4 nm mimarisiyle üretilen yonga setinde 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri bulunuyor. Firma yeni yonga setinde Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor.

Üründe 8/12/16 GB RAM, 128/256/512 GB ve 1 TB depolama alanının yanı sıra 5.400 mAh pil mevcut olacak. Öte yandan bataryası 100W kablolu ve 50W kablosuz şarjı destekleyecek.

GT 5 Pro'nun arka kamera kurulumunun bir Sony IMX9 serisi birincil kamera ve bir OmniVision OV64B periskop telefoto kamera ve ultra geniş açılı kameradan oluşması bekleniyor. Sensörlerin çözünürlükleri ise 50 + 50 + 8 Megapiksel şeklinde olacak. Android 14 tabanlı Realme UI 5'i çalıştıracak cihazın 546 dolardan başlayan fiyatlarla satılması bekleniyor.

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