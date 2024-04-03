realme C65: Uygun Fiyatlı Orta Seviye Telefon Tanıtıldı

realme, uygun fiyatlı orta seviye pazara hitap eden realme C65 modelini resmen tanıttı. Yenilenen tasarımıyla dikkat çeken C65; uygun fiyatı ve cazip özellikleriyle rekabeti kızıştıracak gibi duruyor. İşte realme C65 özellikleri ve fiyatı.

realme C65 özellikleri ve fiyatı

Tasarım açısından C65, parlak arka paneli ve dikdörtgen kamera modülüyle birlikte Galaxy S24 serisinden ilham alıyor gibi duruyor. 7,64 mm inceliğinde ve 185 gram ağırlığında olan telefon, 90 Hz yenileme hızına sahip 6,67 inçlik HD+ LCD ekranla geliyor.

C65 gücünü MediaTek Helio G85 yonga setinden alıyor. Ayrıca 8GB'a kadar RAM ve 256GB depolama alanıyla birlikte sunulduğunu da belirtmek gerekiyor.

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Arka tarafta ise 50 Megapiksel ana kameranın başı çektiği AI lens ile desteklenen üçlü kamera modülü bulunuyor. Selfie tarafında ise 8 Megapiksel ön kameraya yer veriyor. 45W hızlı şarja sahip 5000mAh bataryadan beslendiğini hatırlatalım.

ÖzellikDeğer Ekran6.67 inç LCD ekran, 90Hz yenileme hızı, HD+ (1604 × 720 piksel) çözünürlük ve 625 nit zirve parlaklıkİşlemciMediaTek Helio G85 ve Mali G52 GPUBellek6GB / 8GB LPDDR4x RAM ve 8GB'a kadar Genişletilmiş RAMDepolama128GB / 256GB dahili depolama ve ayrılmış microSD kart yuvasıYazılımAndroid 14'e dayalı Realme UI 5.0Kameralar50 MP birincil kamera, yapay zeka lensi ve LED flaşÖn Kamera8 MPPil5000 mAh bataryaŞarj45W SuperVOOC hızlı şarj, USB Type-C şarj portuBağlantıÇift SIM, 4G, WiFi Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, Galileo ve BeiDouDiğerleriIP54 toz ve su direnci, Dinamik Düğme, Hava Hareketleri ve Mini Kapsül 2.0Boyut ve Ağırlık164.6 × 76.1 × 7.64mm ve 185 gramRenk SeçenekleriMor Nebula ve Siyah Samanyolu

realme C65'in temel fiyatlandırması yaklaşık 150 dolardan başlıyor ve en üst düzey model için 192 dolara kadar çıkıyor.