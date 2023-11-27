Realme, 200 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirdi

Mayıs 2018'de Oppo çatısı altında ortaya çıkan akıllı telefon markası Realme, kaç milyon akıllı telefon sevkiyatı yaptığını açıkladı ve önemli bir kilometre taşına ulaştı. Realme'nin kurucusu Sky Li tarafından yapılan duyuru, Realme 1 akıllı telefonun piyasaya sürülmesiyle başlayan kayda değer bir yolculuğu anlatıyor. Beş yıldan biraz daha uzun bir süre boyunca Realme, rekabetçi akıllı telefon pazarındaki büyümesini ve etkisini kanıtladı.

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Rakamların hızlı bir analizi, satışların nispeten yavaş olduğu ilk yıl göz önüne alındığında, yılda 40 milyonun üzerinde etkileyici bir sevkiyat ortalamasını ortaya koyuyor. Bu kilometre taşı, Realme'nin tüketiciler arasında yankı uyandırma ve nispeten kısa bir süre içinde akıllı telefon sektöründe güçlü bir varlık oluşturma yeteneğinin altını çiziyor.

Realme, genellikle daha yüksek fiyatlı segmentlerde bulunan özellikleri sunan uygun fiyatlı cihazlar sunma konusundaki kararlılığıyla kullanıcılar arasında popülerlik kazandı. Marka, sadık bir hayran kitlesinin ilgisini çekerek paranın karşılığını vermekle eşanlamlı hale geldi.

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Realme'nin başarısına katkıda bulunan göze çarpan cihazlardan biri de Realme 11 Pro. 15.000 TL bandındaki fiyatıyla benzersiz tasarımı, etkileyici ekranı ve olağanüstü hızlı şarj özellikleriyle övgü toplayan cihaz, şirketin orta sınıf akıllı telefon pazarındaki itibarını daha da sağlamlaştırıyor.

Realme 11 Pro, popüler numara serisinin en son üyesini temsil eden daha geniş 11 Pro serisinin bir parçasıdır. Şirket, ürün yelpazesindeki Pro çözümlerine yönelen tüketicilerin sürekli olarak beğenisini kazandı. Uygun fiyatlı seçeneklere odaklanmasına rağmen şirket, ufukta merakla beklenen GT5 Pro ile amiral gemisi segmentine de giriyor.

Yaklaşan GT5 Pro, Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti gibi son teknoloji özellikler vaat ederek hayranlar arasında heyecan yaratıyor. Özellikle cihaz, periskop telefoto lensin arkasına yerleştirilmiş 50 MP Sony IMX890 sensör aracılığıyla düşük ışıkta telefoto görüntüleri yeniden tanımlamayı hedefliyor.

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Realme'nin inovasyona olan bağlılığı ve gelişmiş teknolojileri bir araya getirmesi, markanın yalnızca tüketici beklentilerini karşılamakla kalmayıp aynı zamanda akıllı telefon yeteneklerinin sınırlarını zorlamaya çalıştığını gösteriyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.