Razer Blade 16 x Automobili Lamborghini Edition: Özellikleri ve Fiyatı

Razer, özel üretim gaming laptop modellerine bir yenisini ekliyor. Razer Blade 16 x Automobili Lamborghini Edition adlı sürüm, 120Hz yenileme hızına sahip 4K ekran gibi detaylarıyla dikkat çekiyor. Ancak fiyatının da rakipsiz olduğunu belirtmek lazım.

Razer, özel üretim gaming laptop modellerine bir yenisini ekliyor. Razer Blade 16 x Automobili Lamborghini Edition adlı sürüm, 120Hz yenileme hızına sahip 4K ekran gibi detaylarıyla dikkat çekiyor. Ancak fiyatının da rakipsiz olduğunu belirtmek lazım. İşte Razer ve Lamborghini'nin özel dizüstü bilgisayarı.

Razer Blade 16 x Automobili Lamborghini Edition

RazerCon 2023 kapsamında bir dizi yeni ürün tanıtıldı. Bu ürünlerden biri de Razer Blade 16 x Automobili Lamborghini Edition oldu. İtalyan otomobil üreticisinin stilinden ilham alan yeni gaming dizüstü bilgisayar, tek parça alüminyum bir kasaya yer veriyor.

Dış tasarımı Razer'ın klasik mat siyah kaplamasını taşıyor, ancak bağlantı noktalarında, klavyede ve ızgarasında Lamborghini'den ilham alan turuncu vurgulara yer veriyor. Bilgisayarın dış kapağı ayrıca İtalyan üreticinin otomobillerine gönderme yapan çizgilere sahip.

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Göz alıcı bu tasarımın altında ise gerçek bir oyun canvarı yatıyor. 13. nesil Intel Core i9 işlemciden gücünü alan modelde, Nvidia GeForce RTX 4090 ekran kartı bulunuyor. Ayrıca 4 TB'a kadar SSD depolama ve 64GB'a kadar RAM ile birlikte sunuluyor.

Ekran tarafında da gaming laptoplarda görmediğimiz detaylar bulunuyor. 120Hz yenileme hızına sahip 4K veya 240Hz yenileme hızına sahip FHD çözünürlüğünde bir panel barındırıyor. 1000 nit tepe parlaklığa sahip bu panel, yüzde 89 ekran-kasa oranıyla geliyor.

Ancak bu üst düzey laptopun bedeli de cüzdanları yakacak türden. Sadece 150 adet üretilen Blade 16 x Automobili Lamborghini Edition 5 bin dolardan (135 bin TL) başlayan fiyat etiketiyle müşterilerini bekliyor.