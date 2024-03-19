Qualcomm, bugün yeni Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisini duyurdu. Bu yeni yonga seti, özellikleri ile dikkat çekmeyi başardı. İlk hangi akıllı telefona güç vereceği bilinmiyorken kısa süre önce bir markadan açıklama geldi. Peki Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 kullanan ilk telefon hangi model olacak?

Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 kullanan ilk telefon, Moto X50 Ultra olacak

Lenovo, bugün mikroblog platformu Weibo üzerinden yaptığı duyuru ile yakın zamanda tanıtılması beklenen Moto X50 Ultra modelinin Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 kullanan ilk akıllı telefon olacağını açıkladı.

4 nm fabrikasyon sürecinden geçen Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi; 3,01 GHz'de çalışan bir Cortex-X4 ana çekirdeğine, 2,8 GHz'de çalışan dört Cortex-A720 performans çekirdeğine ve 1,84 GHz'de çalışan üç Cortex-A520 verimlilik çekirdeğine sahip. Peki akıllı telefonun diğer özellikleri neler olacak?

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Daha önce sızan bilgilere göre Moto X50 Ultra, 6.7 inç boyutunda pOLED ekran ile gelecek. 1,5K çözünürlük sahip olacak ekran, 144 Hz yenileme hızı ile desteklenecek. Ayrıca 2000 nit tepe parlaklık sunacak.

50 Megapiksel ana kameraya yer vermesi beklenen Android amiral gemisinin 4500 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekmesi bekleniyor. Bu bataryanın 125W kablolu ve 50W kablosuz şarjdan besleneceği iddia ediliyor.

Son olarak akıllı telefonun siyah, mor ve gümüş renk seçeneklerine sahip olacağı da daha önce sızan bilgiler arasında yer alıyor.

Beklenen Moto X50 Ultra özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikAçıklama İşlemciQualcomm Snapdragon 8s Gen 3Ekran6,7 inç – pOLED 1,5K çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı, 2000 nit maksimum parlaklık, HDR10+ desteği, %100 DCI-P3 renk gamı,Kamera50 Megapiksel ana kamera + diğer kameralarBatarya4500 mAhŞarj Desteği125W kablolu, 50W kablosuzRenk SeçenekleriSiyah, Mor, Gümüş

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Android amiral gemisi modelden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.