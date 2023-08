Quake 2 Remastered Yeniden Çıkış Yaptı

Oyun dünyasının efsane yapımı Quake 2, şaşırtıcı bir duyuruyla yeniden çıkış yaptı. id Software ve Bethesda'nın gerçekleştirdiği QuakeCon etkinliği sırasında Quake 2 Remastered duyuruldu. Bu, 26 yaşındaki aksiyon oyununun yeniden döndüğüne işaret ediyor.

Quake 2 Remastered Windows ve Xbox için çıkış yaptı

İlk olarak 1997 yılında çıkış yapan ve oyun dünyasını kasıp kavurmayı başaran Quake 2, hızlı tempodaki aksiyonuyla biliniyor. Remastered yapımı ise ana oyunun yanı sıra The Reckoning ve Ground Zero ek paketlerini ve Call of the Machine adlı yeni bir genişleme paketini içeriyor.

İlk Quake veya devam oyunu Quake 3 Arena kadar etkili olmasa da, Quake 2'nin kendine özgü bir kitlesi olduğunu belirtmek gerekiyor. Tek oyunculu senaryosu ve çok sayıda çok oyunculu modu ile 90'lı yıllara damga vuran oyun, 2023 yılında yeniden gündemde.

Quake 2 Remastered, klasik aksiyon oyununa 4K ve geniş ekran çözünürlük desteği getiriyor. Bethesda ayrıca çok daha gelişmiş ışıklandırma, modeller, animasyonlar ve efektler sağlayacağını ifade etti. 26 yaşındaki oyun; kenar yumuşatma, alan derinliği, bölünmüş ekran gibi iyileştirmeler de aldı.

Remastered, ana oyunun yanı sıra 33 tek oyunculu seviye ve görev paketlerinden 21 çok oyunculu harita içeriyor. Tamamen yeni Call of the Machine paketi ise 28 senaryo seviyesi ve bir çok oyunculu harita ekliyor.

Quake 2 Remastered Windows, Xbox Series X/S ve PC Game Pass kapsamında sunuluyor. Oyun 9,90 dolar karşılığında sunulsa da, Steam'de Quake 2'ye sahip olan hesaplara ücretsiz güncelleme verileceği aktarıldı.