Prof. Dr. Ege Yazgan: Yapay zekayı teknolojik devrim olarak görmeliyiz

Bilgi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ege Yazgan, yapay zekanın iş dünyasına ve insan hayatına etkileri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yapay zekanın bir teknolojik devrim olduğunu belirten Yazgan, bu sürecin hızla kitleselleşeceğini söyledi. Teknolojinin iş gücü piyasasını değiştireceğini ifade eden Yazgan, devletlerin bu dönüşüm sürecinde küçük işletmelere destek vermesi gerektiğini vurguladı.

"YAPAY ZEKAYI TEKNOLOJİK DEVRİM OLARAK GÖRMELİYİZ"

Yapay zekanın insanlık için büyük bir dönüşüm anlamına geldiğini belirten Yazgan, bu süreci bir teknolojik devrim olarak değerlendirdi. Geçmişte yaşanan teknolojik ilerlemelerde olduğu gibi yapay zekanın da hızla kitleselleşeceğini ifade eden Yazgan, "Bazı işler yapay zeka tarafından yapılacak, bu da işsizlik olmasına neden olacak" dedi. Ancak bu sürecin insanlarla birlikte gelişeceğini belirterek yapay zekanın tek başına bir tehdit olarak görülmemesi gerektiğini dile getirdi.

"DEVLET KÜÇÜK İŞLETMELERE DESTEK OLMALI"

Teknolojik devrimlerin gelir eşitsizliğine doğrudan sebep olmadığını belirten Yazgan, bu süreçte devletlerin önemli bir rol üstlenmesi gerektiğini söyledi. Küçük işletmelerin gelişen teknolojilere uyum sağlamasının kritik olduğuna dikkat çeken Yazgan, "Kamu otoritesinin önemli olduğunu düşünüyorum çünkü bu konu piyasaya bırakılırsa çıkan sonuç insanları mutsuz eder" ifadelerini kullandı.

"HERKES YAPAY ZEKA KULLANACAK"

Yapay zekanın ilerleyen yıllarda her birey için kişiselleştirilmiş bir şekilde hayatın içinde olacağını belirten Yazgan, bilgiye erişimin belirli kesimlerin tekelinde olmasının eşitsizlikleri artırdığını ifade etti. "Körelmememiz lazım, yapay zekayı kontrol etmemiz lazım" diyen Yazgan, bu süreçte bilinçli bir kullanımın önemine dikkat çekti.