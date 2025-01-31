Prof. Dr. Aykut Arıkan medya ve yapay zeka çağını değerlendirdi

Haberler.com'da Ebru Toğuşlu'nun sunduğu programa katılan Prof. Dr. Aykut Arıkan, medya ve yapay zekanın kesişim noktalarını anlattı. Arıkan, medya içeriklerinin algoritmalar tarafından üretildiği bir çağa girildiğini ve özgün içerik üretiminin önem kazandığını vurguladı.

"MEDYA İÇERİĞİNİ ARTIK ALGORİTMA ÜRETİYOR"

Prof. Dr. Aykut Arıkan, günümüzde medya içeriklerinin üretiminde algoritmaların rolünün arttığını belirtti. Arıkan, "Medya türleri iç içe geçti ve artık algoritmalar içerik üretiyor. İnsan gücüne olan ihtiyaç eskiye göre azalmış durumda" ifadelerini kullandı.

"ÖZGÜN İÇERİKLER ÜRETMEK ZORUNDASINIZ"

Medya dünyasında özgün içerik üretmenin önemine dikkat çeken Arıkan, "Birbirinin taklidi içerikler çıkmaya başladı. Ancak başarılı olabilmek için özgün içerikler üretmek zorundasınız" dedi.

"YAPAY ZEKA BİZİM BİR UZANTIMIZ OLACAK"

Yapay zekanın gelecekteki rolüne değinen Arıkan, "Yapay zeka bizim bir uzantımız olacak ve yeni mesleklerin önünü açacak. Ancak eğitim sistemimiz ne yazık ki 21'inci yüzyıla uygun değil" diyerek dikkat çekti.