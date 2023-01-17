Elektrikli teknolojik aletler artık hayatımızın her alanında bizlerle. Öyle ki evlerimizde kullandığımız beyaz eşyadan ısıtıcılara, televizyondan otomobillere ve hatta kolumuzdaki saatlere kadar neredeyse her şey elektrikli. Üstelik bu cihazların bir çoğu için farklı adaptörler kullanıyor ve çoğu zaman prizden çekmiyoruz. Peki prizde şarj aleti bırakmak elektrik tüketir mi? İşte prizde kalan şarj aletinin size aylık maliyeti…

Prizde şarj aleti bırakmak elektrik tüketir mi? İşte aylık maliyeti!

Birçok kişinin yükselen elektrik faturaları nedeniyle sorduğu "Prizde şarj aleti bırakmak elektrik tüketir mi?" sorusuna hemen yanıt verelim. Evet prizde şarj aleti bırakmak elektrik tüketir. Fakat bu durum tüm cihazlar için geçerli değil. Ayrıca tüketim miktarları da o kadar düşük ki birçok cihaz için yok sayılabilir.

Telefondan bilgisayara kadar teknolojik cihazlarımızı şarj etmek için kullanmış olduğumuz adaptörlerin yani şarj aletlerinin neredeyse hepsinin içerisinde elektrik devrelerini birbirlerine bağlayan küçük trafolar mevcut.

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Bu nedenle diğer ucunda bir telefon, bilgisayar veya şarj edecek bir batarya olmasa bile sistemin kendi içerisinde çalışabilmesi için oldukça cüzi bir elektrik tüketimi olur. Fakat yukarıda da belirttiğimiz gibi bu durum tüm cihazlar için geçerli değil.

Örneğin özellikle dizüstü bilgisayarlarda gördüğümüz bazı şarj aletleri 2 parçadan oluşuyor. İlk kısmı yalnızca elektriği ileten bir kablodan ibaret. Bu nedenle adaptörün olduğu ikinci kısma veya adaptör PC-TV gibi cihazın içerisindeyse bu alana bağlanmadığı sürece elektrik tüketmezler. Zira tüketim ilk olarak adaptörün bulunduğu kısımda başlar.

Fakat belirttiğimiz gibi eğer bir teknolojik cihaz şarj olmuyorsa bu adaptörlerin kendi içerisinde harcadığı elektrik fark edilemeyecek kadar düşüktür. Hatta ortalama bir meblağ paylaşacak olursak, akıllı telefonlarda kullandığımız adaptörler prize 1 yıl boyunca takılı kalsa bile en fazla birkaç TL elektrik tüketecektir.

Tabii bu tüketime bireysel değil de aile veya toplumsal kullanım tarafından baktığımızda ortaya devasa bir tüketim çıkıyor. Örneğin 3-4 kişinin yaşadığı ortalama bir evde 5-10 adet şarj aleti bulunuyor olsa, bu cihazların hepsi sürekli olarak prize takılı kaldığında yıllık 60-70 TL gibi bir tüketimi olacaktır.

Bu tüketim değeri bireysel kullanıcılar için bir şey ifade etmeyecek kadar küçük gözükebilir. Fakat Türkiye geneline baktığımız ve 20 milyon hanenin ortalamasını benzer şekilde aldığımız zaman aylık 10 milyon TL, yıllık da 100 ila 120 milyon TL arası bir elektrik tüketimine neden olduğunu görüyoruz.

Dolayısıyla prizde şarj aleti bırakmak bireysel olarak önemsenmeyecek kadar düşük elektrik tüketiyor olsa da Türkiye ve hatta dünya genelinde büyük bir kayba yol açtığı için mümkün olduğu kadar bu cihazları kullanmadığımız zaman prizden çekmeliyiz.

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