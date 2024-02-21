Pokemon Presents Etkinliği Heyecanla Bekleniyor

27 Şubat tarihinde yapılacak olan Pokemon Presents etkinliği, serinin fanları tarafından merakla bekleniyor. Resmi Youtube kanalı üzerinden naklen yayınlanacak etkinlik, birçok sürprizi içinde barındırıyor olabilir. 20 Şubat itibariyle yayına alınan kısa fragmanda etkinlik hakkında herhangi bir ipucu verilmezken, fanları eski günlerini arayan serinin geri dönüşü için büyük bir umut barındırıyor. Ayrıca etkinliğin Pokemon Günü olarak belirlenen 27 Şubat'ta yapılacak olması da, oldukça manidar bir karar olarak nitelendirildi. İşte tüm detaylar…

Pokemon Presents günü geldi çattı!

2022 yılında piyasaya sürülen Pokemon Scarlet and Violet oyunu, olumlu olumsuz birçok yorum almıştı. Kimileri oyunu iyi bir deneme olarak görse de, kimileri Pokemon serisine yapılmış bir saygısızlık olarak nitelendirmişti.

Did somebody say #PokemonPresents? ?? Tune in to our official YouTube channel at 6: 00 a.m. PST on February 27th to view exciting Pokémon news in celebration of #PokemonDay 2024! ?? See you there, Trainers! ??: https://t.co/eDWO5LvlWq pic.twitter.com/plsFcIJ2eS — Pokémon (@Pokemon) February 20, 2024

Geniş bir açık dünyaya sahip olan oyun, yaşanan stabilite ve performans problemleri yüzünden çok ağır eleştirilmişti. Henüz herhangi somut bir bilgi olmamasına rağmen, serinin fanları sıradaki oyun için umutlu bekleyişini sürdürüyor.

Önümüzdeki Pokemon Events organizasyonunun diğerlerinden öne çıkmasının sebebinin ise, Pokemon evrenini izinsiz kullanmakla suçlanan Palworld oyununun yaşadığı büyük başarı olduğu söyleniyor. Oyuna gösterilen bu yoğun ilgi, oyuncuların bir Pokemon oyununa ne kadar ihtiyaç duyduğunu bir kez daha bizlere göstermiş oldu.

Elbette serinin orijinal sahipleri de, bu trendi yakalamak istiyor. Fakat bu ilginin bir anlık heves mi, yoksa daha uzun süreli bir heyecan mı olduğunu ileriki dönemde daha iyi göreceğiz. Etkinliğin oyun ve eğlence dünyası için neler getireceği ise şimdiden merak konusu olmuş durumda.

Palworld, hile kullananlara savaş açtı!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Pokemon evreni sizi gerçekten heyecanlandırıyor mu? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.