Poco X6 Pro Lansmanı Yaklaşıyor: Yeni Kamera Özelliği Açıklandı
Xiaomi'nin alt markası Poco'nun önemli bir modeli olan X6 Pro'nun lansmanı yaklaşıyor. Modelin en merak edilen özelliği ise sensör içi zoom özelliği. Bu özellik sayesinde portre fotoğraflar daha kaliteli bir şekilde çekilebilecek.
Xiaomi'nin önemli alt markaları arasında yer alan Poco, 11 Ocak lansmanı için hazırlanıyor. Lansmanda karşımıza X6, X6 Pro ve M6 Pro 4G çıkacak. Bu telefonlar arasında en merak edilen ise Poco X6 Pro. Özellikle X3 Pro sonrası model üst seviye bir işlemci ile karşımıza çıkıyor. Tanıtıma üç gün kala ise Poco X6 Pro kamerası hakkında yeni bir özellik ortaya çıktı.
Yeni Poco X6 Pro kamera özelliği açıklandı
Xiaomi, Poco X6 Pro lansmanı sonrası modeli Hindistan pazarında satışa sunacak. Bu anlamda Poco Hindistan X hesabı, modelin önemli bir özelliğini daha duyurdu.
Buna göre Poco X6 Pro kamerası, sensör içi zoom özelliği ile geliyor. Bu teknoloji ilk defa Xiaomi 12T Pro ile karşımıza çıktı. Peki ama Poco X6 Pro ile gelecek bu sensör içi zoom özelliği ne işe yarıyor?
Xiaomi'nin beğenilen bu kamera teknolojisi, özellikle portre fotoğraf çekimlerini iyileştiriyor. Portre çekimlerinde özneye daha yaklaşan bu teknoloji, daha dokulu bir fotoğraf kalitesi elde edilmesini sağlıyor. Poco X6 Pro üçlü arka kamerası ile karşımıza çıkacak.
Her ne kadar Poco X6 Pro'nun tüm kamera özellikleri ortaya çıkmasa da modelin Redmi K70E modelinin yeniden markalanmış hali olacağı düşünülüyor.
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Buna göre Poco X6 Pro ana kamerası 64 Megapiksel OIS destekli bir yapıya sahip olacak. 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 2 Megapiksel makro kamera ise bu ana kameraya eşlik ediyor. Poco X serisi daha önce kamera tarafında çok da etkileyici değildi. Ancak ortaya çıkan özelliklere bakılırsa X6 Pro ile bunun değişme ihtimali var.
İşte Çin'de tanıtılan Redmi K70E ve özellikleri:
120 Hz yenileme hızı 1.5K çözünürlük 2160 Hz dokunmatik örnekleme 446 PPI 1800 nit tepe parlaklık 1920 Hz PWM HDR10, HDR10+, HDR Vividİşlemci: MediaTek Dimensity 8300 Ultra (4 nm)Arka Kameralar: 64 Megapiksel OIS destekli ana kamera 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera 2 Megapiksel makro kameraÖn Kamera: 16 MegapikselBatarya: 5500 mAhŞarj Hızı: 90WRAM: 12 GB / 16 GB – LPDDR5xDepolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB – UFS 4.0Bağlantı: 5G, Bluetooth, NFCİşletim Sistemi: Android 14 tabanlı HyperOSParmak İzi Okuyucu: Var (ekran içine yerleştirilmiş)Renk Seçenekleri: Siyah, beyaz, yeşilDiğer: Furious Engine 3.0
ÖzellikDeğerEkran: 6.67 inç
120 Hz yenileme hızı
1.5K çözünürlük
2160 Hz dokunmatik örnekleme
446 PPI
1800 nit tepe parlaklık
1920 Hz PWM
HDR10, HDR10+, HDR Vividİşlemci: MediaTek Dimensity 8300 Ultra (4 nm)Arka Kameralar: 64 Megapiksel OIS destekli ana kamera
8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera
2 Megapiksel makro kameraÖn Kamera: 16 MegapikselBatarya: 5500 mAhŞarj Hızı: 90WRAM: 12 GB / 16 GB – LPDDR5xDepolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB – UFS 4.0Bağlantı: 5G, Bluetooth, NFCİşletim Sistemi: Android 14 tabanlı HyperOSParmak İzi Okuyucu: Var (ekran içine yerleştirilmiş)Renk Seçenekleri: Siyah, beyaz, yeşilDiğer: Furious Engine 3.0