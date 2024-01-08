POCO X6 5G Özellikleri ve Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Akıllı teleofn pazarının başarılı oyuncularından Xiaomi'nin yakında tanıtmaya hazırlandığı POCO X6 serisi için geri sayım başladı. Bugüne dek ortaya çıkan sızıntıların ortak noktası akıllı telefonların geçen haftalarda tanıtılan Redmi Note 13 Pro 5G ve Redmi K70e modellerinin yeniden markalanmış sürümleri olacağı yönünde. Son olarak serinin standart modeli kritik bir eşiği daha aştı. İşte POCO X6 5G özellikleri ve tanıtım tarihi!

POCO X6 5G özellikleri ve tanıtım tarihi

POCO X6 5G lansmana birkaç gün kala FCC veri tabanında ortaya çıktı. Liste akıllı telefonun çift bantlı Wi-Fi, NFC ve MIUI 14 gibi özellikleri ortaya çıkarıyor ve akıllardaki son soru işaretlerini de ortadan kaldırıyor. Serinin 11 Ocak'ta tanıtılacağını belirtelim.

Bilindiği üzere Çinli markalar arasında yeniden markalanma olayı bir hayli yaygın. Bu noktada POCO X6 ve X6 Pro modellerinin sırasıyla Redmi Note 13 Pro ve Redmi K70e'nin yeniden markalanmış sürümleri olacağı söyleniyor. Yani akıllı telefonların isimleri ve tasarımları farklı olsa da temelde aynı teknik özelliklere sahip olacaklar. Ancak yine de özellikle kamera tarafında bazı teknik farklılıklarla gelecekleri ifade ediliyor.

Yukarıdaki detayları göz önüne alarak POCO X6 5G'nin Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 işlemci, 6.67 inç OLED ekran, 16 GB'a kadar RAM ve 512 GB'a kadar depolama gibi özelliklerle geleceğini söylemek mümkün. Kullanıcılara fikir vermesi açısından Redmi Note 13 Pro teknik özellikleri şu şekilde sıralandı.

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