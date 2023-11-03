POCO F6 Özellikleri ve Tasarımı Ortaya Çıktı

Xiaomi'nin alt markası POCO'nun yeni modeli POCO F6, Hindistan'da tanıtıldı. Redmi K70 Pro'nun yeniden markalanmış hali olan POCO F6, uygun fiyatlı amiral gemisi özellikleriyle dikkat çekiyor. Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, FHD+ AMOLED ekran ve delikli selfie kamera gibi özelliklere sahip olan telefon, 2024 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek.

Xiaomi'nin alt makası olan ve ülkemizde de rağbet gören POCO, uygun fiyatlı amiral gemisi modeli Hindistan'da karşımıza çıktı. Buna göre POCO F6 modeli Redmi K70 Pro'nun yeniden markalanmış haliyle karşımıza çıkacak. Xiaomi, genelde farklı kitlelere sahip olan POCO ve Redmi markalarını yıllardır bu şekilde kullanıyor.

POCO F6 ve beklenen özellikleri

Hindistan'ın ülkeye yeni giriş yapan elektronik cihazlara verdiği BIS sertifikası, yeni POCO F6 için de önemli bir sızıntıya neden oldu. Buna göre uygun fiyatlı amiral gemisi, 2311RK481 sertifikasyon numarasına sahip. Daha önce Redmi K70 Pro modeli 2311DRK48C sertifikasyon numarasına sahipti. Bu anlamda sertifikasyon numaralarında görülen bu benzerlik modelin K70 Pro'nun yeniden markalanmş hali olduğunu ortaya koyuyor.

Bildiğiniz gibi Redmi K70 Pro modeli, hem işlemci hem de ekran gibi taraflarda iddialı özelliklere sahip. Özellikle POCO F5 modelinde orta üst seviye bir işlemci kullanan Xiaomi, F serisinde yeniden vites yükseltti. Redmi K70 Pro özellikleri üzerinden bakarsak F6 modelinde Snapdragon 8 Gen 2 işlemci karşımıza çıkacak. Tabii ki K70 Pro modelinde 8 Gen 3 işlemcisi yer alması beklentiler arasında. Ancak POCO F6 modelinin uygun fiyatlı amiral gemisi olacağı düşünüldüğünde 8 Gen 2 ile gelmesi muhtemel.

Özellikle Xiaomi'nin POCO F serisinde bir önceki senenin amiral gemisi işlemcisine yer vermesi alışkanlık haline geldi. Beklentilere göre ekran tarafında ise POCO F6 özellikleri arasında FHD+ AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı, HDR10+ desteği yer alacak. Selfie kamerasının ise delikli bir şekilde gelmesi beklentiler arasında.

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Tahminlere göre Akıllı telefon 2024 yılının ilk çeyreğinde karşımıza çıkacak. Bu anlamda POCO F6 tasarımı ve özellikleri hakkında daha fazla detayın kısa sürede ortaya çıkmasını bekliyoruz.,

Henüz akıllı telefonun fiyatıyla ilgili bir gelişme olmasa da, F serisi modellerin amiral gemisi ve orta üst seviye arasında bir konumda yer alıyor. İşlemci tarafında oldukça iddialı olan modeller, ekran ve kamera tarafında da amiral gemisi modellere kafa tutuyor. Bu anlamda yeni F6 modelinin yine bir amiral gemisi katili olması da beklentiler arasında.