PlayStation Store'da Black Friday İndirimleri Başladı

PlayStation konsol sahiplerinin oyun mağazası PlayStation Store'da Black Friday indirimleri başladı. EA SPORTS FC 24'den The Witcher 3: Wild Hunt'a, Marvel's Spider-Man Remastered'dan Call of Duty: Modern Warfare'e kadar pek çok yapım düşük fiyatla buluştu. İşte kampanya kapsamında öne çıkan oyunlar...

PlayStation konsol sahiplerinin oyun mağazası PlayStation Store'da Black Friday indirimleri başladı. Bu kapsamda EA SPORTS FC 24'den The Witcher 3: Wild Hunt'a, Marvel's Spider-Man Remastered'dan Call of Duty: Modern Warfare'e kadar pek çok yapım düşük fiyatla buluştu. İşte kampanya kapsamında öne çıkan oyunlar…

PlayStation Store'da Black Friday indirimleri!

Kampanya kapsamında EA SPORTS FC 24 fiyatı 1.425 TL'den 712,50 TL'ye düştü. Yüzde 50 oranında bir indirim söz konusu. Oyuncuların övgüyle bahsettiği Assassin's Creed Valhalla ise 899 TL'den 719,20 TL'ye düştü.

It Takes Two oyunu yüzde 70 oranında indirimle birlikte 400 TL'den 120 TL'ye düşmüşken, God of War Ragnarök ise 699 TL yerine 398,43 TL'ye satılıyor. İndirimler sırasında öne çıkan diğer oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Steam'de 1.750 TL'lik oyunlar kısa süreliğine ücretsiz oynanabilir oldu!

PlayStation Store'da Black Friady kampanyası kapsamında öne çıkan indirimli oyunlar şu şekilde sıralandı;

OyunNormal FiyatıŞu Anki (İndirimli) Fiyatı EA SPORTS FC 241.425 TL712,50 TL (-50%)Assassin's Creed Mirage899 TL719,20 TL (-20%)Assassin's Creed Valhalla470 TL117,50 TL (-75%)Diablo 41.443,05 TL865,83 TL (-40%)Mortal Kombat 11.399 TL979,30 TL (-30%)Resident Evil 41.599 TL911,43 TL (-43%)Street Fighter 61.599 TL895,44 TL (-44%)FINAL FANTASY XVI1.499 TL899,40 TL (-40%)It Takes Two400 TL120 TL (-70%)The Witcher 3: Wild Hunt254 TL76,20 TL (-70%)God of War Ragnarök699 TL398,43 TL (-43%)Star Wars Jedi: Survivor1.453,73 TL854,23 TL (-40%)Gotham Knights899 TL224,75 TL (-75%)Grand Theft Auto 5: Premium Edition319 TL191,40 TL (-40%)Cyberpunk 2077799 TL479,40 TL (-40%)Horizon Forbidden West899 TL539,40 TL (-40%)Marvel's Spider-Man: Miles Morales450 TL229,50 TL (-50%)Marvel's Spider-Man Remastered466,78 TL270,73 TL (-42%)Payday 3749 TL599,20 TL (-20%)The Last of US Part 1799 TL495,38 TL (-38%)Red Dead Redemption 2469 TL154,77 TL (-67%)Call of Duty: Modern Warfare469 TL154,77 TL (-67%)Dead Space1.399 TL699,50 TL (-50%)High On Life719 TL467,35 TL (-35%)

İndirimler, 28 Kasım itibariyle sonlanacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? İndirimler sırasında gözünüze çarpan oyunlar neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.