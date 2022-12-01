PlayStation Plus, 1099 TL'lik oyunları ücretsiz veriyor!

Aralık ayında PlayStation Plus abonelerine sunulacak oyunlar belli oldu. Öyle ki yalnızca iki oyun, toplamda 1099 TL değerinde.

Sony'nin abonelik tabanlı oyun servisi Playstation Plus, Aralık ayında kataloğuna ekleyeceği oyunları açıkladı. Çevrimiçi çok oyunculu modlara ve özel içeriklere erişme imkanı tanıyan PlayStation abonelik hizmeti, Mass Effect Legendary Edition gibi ilgi çekici yapımlara yer veriyor.

PS Plus Aralık 2022 oyunları

Playstation Plus abonelerine Aralık ayında sunulacak ücretsiz oyunlar; Mass Effect Legendary Edition, Biomutant ve yakın zamanda çıkış yapacak Divine Knockout: Founder's Edition oldu. Yalnızca ilk iki oyunun ise 1099 TL değerinde olduğunu belirtelim.

PlayStation'un blog yazısında yer alan bilgilere göre PlayStation Plus Essential, Extra ve Deluxe aboneleri, söz konusu üç oyunu 6 Aralık Salı gününden, 2 Ocak Pazartesi gününe kadar ücretsiz şekilde kütüphanelerine ekleyebilecek.

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Mass Effect Legendary Edition

2021'de çıkış yapan Mass Effect Legendary Edition, BioWare tarafından geliştirilip, Electronic Arts tarafından yayınlandı. Mass Effect üçlemesinde yer alan oyun, PS4 platformuna sahip PlayStation Plus kullanıcıları için ücretsiz oluyor.

Biomutant

Experiment 101 tarafından geliştirilen aksiyon rol yapma türündeki Biomutant, THQ Nordic tarafından yayınlandı. Oyun, kıyamet sonrasındaki bir Kung-Fu'yu konu alıyor. Açık dünyaya sahip olan yapım, PS5 ve PS4 platformuna sahip PlayStation Plus kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulacak.

Divine Knockout: Founder's Edition

Önümüzdeki günlerde piyasaya sürülecek olan Divine Knockout, Red Beard Games tarafından geliştirildi. Oyuncunun tanrı olarak dövüştüğü yapım, PS4 ve PS5 platformuna sahip PlayStation Plus aboneleri, ücretsiz olarak oynayabilecekler.

PlayStation Plus abonelik planları

DeluxeExtraEssential1 aylık abonelik70,00 TL60,00 TL40,00 TL3 aylık abonelik190,00 TL165,00 TL100,00 TL12 aylık abonelik460,00 TL400,00 TL240,00 TLÖne çıkan ayrıcalıklarıKlasikler kataloğu, oyun deneme sürümleriOyun kataloğu, Ubisoft+ klasikleriAylık oyunlar, çevrimiçi çok oyunculu, özel indirimler

Peki sizler PlayStation abonelerine Aralık ayında sunulacak ücretsiz oyunlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!