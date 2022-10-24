Petrol istasyonlarını geride bırakacak! EPDK lisans sayısında patlama

EPDK lisansı alan şarj istasyonu işletmeleri arasına 4 üye daha katıldı. Toplam sayı ise 50'ye ulaşmak üzere.

Tüm dünyada elektrikli otomobil dönüşümü büyük bir hızla devam ediyor. Bu şekilde devam ederse 2030'a kalmadan birkaç yıl içerisinde hem üretim hem de kullanıcı tarafında bu geçiş sağlanacak gibi duruyor. Tabii alt yapı sistemlerinin de aynı hızla gelişmesi lazım. Ülkemizde ise bu dönüşümün içerisinde yer alan şirket sayısı 50'ye dayandı. İşte EPDK lisanslı elektrikli otomobil şarj istasyonu işletmeleri…

Tüm elektrikli otomobil şarj istasyonu işletmeleri

EPDK, elektrikli otomobiller için şarj istasyonu açacak işletmeleri açıkladı. Geçtiğimiz mayıs ayından ekime kadar 5 ay içerisinde tam 47 şirket lisans alarak bu işi yapacağını duyurdu. Bunlardan bazıları Eşarj ve ZES gibi faaliyette olan bilindik şirketlerken bazıları da sektörde adını ilk kez duyuruyor.

Fakat bu sayı çok da şaşırtıcı değil. Zira Türkiye'de ve tüm dünyada 2022 yılında rekor sayılabilecek oranda büyük bir elektrikli otomobil patlaması yaşandı. Eskiden yılda birkaç yüz adet satılırken bu yılın yalnızca ilk 9 ayında 4 bin 56 adet elektrikli, 38 bin 390 adet de hibrit türevleri satıldı. Aşağıda paylaşacağımız şirketler ise 2071 yılına kadar lisans altında şarj istasyonu işletebilecek.

Şarj istasyonları artıyor! Kalyon şarj istasyonunun ismi belli oldu

En Yakıt AŞ (En yakıt)

Armatec Enerji ve İnşaat Ltd. Şti. (Armatec)

FCTR Elektrikli Araçlar Enerji Teknolojileri ve Hizmetleri AŞ (Ecoconnect)

RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret AŞ (Enertürk RHG Enerji)

Kalyon Electrical Vehicle Enerji Yatırım AŞ (Kalyon, Oncharge)

ZES Dijital Ticaret AŞ (Zes)

CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi AŞ (CV Enerji)

EVS Elektrikli Şarj Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ (Sharz Net)

Otojet Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ (Şarjet, Otojet, Otojet Güzel Enerji)

Trugo Akıllı Şarj Çözümleri Sanayi ve Ticaret AŞ (Trugo)

Şarjon Yenilenebilir Enerji ve Elektrikli Araç Şarj Sistemleri Ticaret AŞ (Şarjon)

Astor Enerji AŞ (Astor)

Eşarj Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri AŞ (Eşarj)

Wat Mobilite Çözümlerı Teknoloji ve Ticaret AŞ (Wat)

ZEY Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ (Green Science)

Neva İç ve Dış Ticaret AŞ (Neva Şarj)

Zebra Elektronik AŞ (Voltrun)

Petrol Ofisi AŞ (E-POwer)

Dumanoğlu Enerji Yatırım AŞ (Swapp)

White Rose Motor Sanayi ve Otomasyon Ticaret Ltd. Şti. (White Rose)

Green Watt Enerji Üretim İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ (Greenwatt)

Turuncu Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti. (Turuncu Mühendislik)

Özgüney Elektrik Ltd. Şti. (Aykon)

STL Solar Enerji AŞ (Samuray)

İsomer Isıtma Soğutma Merkezi AŞ (İsomer)

Beefull Enerji Teknolojileri AŞ (Beeful)

Tora Teknik Hizmetler İşletme AŞ (Tora)

Aksa Müşteri Çözümleri AŞ (Aksa Şarj)

Vizyoneks Bilgi Teknolojileri AŞ (Vizyoneks)

Meta Mobilite Enerji AŞ (Binbin Scooters)

Özka Enerji Yatırımları AŞ (Plego Advertise Charge)

Mithra Pod Elektrik ve Elektronik Otomasyon Sistemleri İmalat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (Mithra Pod)

Verdepunto Enerji Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ (Ar Armaksis Ar Verdepunto)

Evtech Şarj Teknolojileri Sanayi ve Ticaret AŞ (Evtech)

Spur Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ (Carbonage)

Yeni Model Yapay Zeka ve Robotik Teknoloji Hizmetleri AŞ (FastGo)

Anttech Bilişim ve Akaryakıt AŞ (Petroo)

Evcil Yatırım Mühendislik Mimarlık Ltd. Şti. (Evcil Mühendislik)

Karakuşlar Halı Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ (Halıca)

Gioev Şarj İstasyonları İşletmeleri AŞ (Gioev)

Antkem Gıda Turizm Makina Sanayi ve Ticaret AŞ (Antkem)

K Yatırım Enerji AŞ (K Otomotiv)

Full Elektrikli Araçlar Şarj Ağı İstasyonları İşletmeciliği Enerji Ticaret ve Sanayi AŞ (Multi Force)

İstasyon Şarj Hizmetleri AŞ (Estasyon)

ERC Sistem Elektrik Makina İmalat Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ (ERC Sistem)

RDS Gayrimenkul Danışmanlık AŞ (Bibutton)

Vitalen Enerji AŞ (Vitalen)

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