PC oyunlarını aratmayacak! Age of Empires Mobil tanıtıldı

Strateji oyuncularının uzun zamandır beklediği Age of Empires Mobil bugün tanıtıldı. İşte hakkında bildiğimiz her şey...

Hayatımıza 25 yıl önce giren Age of Empires serisini bilmeyen veya hiç oynamamış insan sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Zaten son yıllarda çıkan yeni oyunlarıyla tekrar popüler listelerine girmeyi başardı. Bugün ise yıllardır neden yapılmıyor diye sorulan Age of Empires Mobil tanıtıldı.

Age of Empires Mobil hem iOS hem de Android'e gelecek!

Microsoft uzun bir süredir mobil oyun pazarına girmeye çalışıyor. Tabii daha önce de Age of Empires: Castle Siege ve Age of Empires: World Domination gibi yapımlarla bunu yaptı. Ancak çıktığı dönemde sahip olduğumuz mobil cihazlar Samsung Galaxy S6 ve iPhone 6S gibi grafik performansı anlamında günümüze kıyasla oldukça düşük kalan modellerdi.

Fakat bugün tanıtılan Age of Empires Mobil, hakkında kesin bilgiler paylaşılmamış olsa da strateji oyuncularını bilgisayar başına kilitleyen Age of Empires 4'ün akıllı telefon ve tabletlerdeki versiyonu olacak gibi duruyor.

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Ayrıca günümüz cihazlarına baktığımızda yeni amiral gemilerinin son 5 yılda satılan notebooklardan çok daha güçlü işlemci ve grafik birimi performansına sahip olduğunu görüyoruz. Ayrıca ekran tarafında da neredeyse artık hepsi HDR, 120 Hz AMOLED panel kullanıyor.

Age of Empires 4'ün sistem gereksinimleri:

Minimum:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i5-6300U veya AMD Ryzen 5 2400G | AVX desteği gerekir

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Intel HD 520 veya AMD Radeon RX Vega 11

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: 3.6 GHz 6-core (Intel i5) veya AMD Ryzen 5 1600 | AVX desteği gerekir

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce 970 GPU veya AMD Radeon RX 570 GPU (4GB of VRAM)

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Yeni oyun için yayınlanan fragmanı aşağıdaki bağlantı üzerinden izleyebilirsiniz.