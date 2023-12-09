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Payday 2'nin yaratıcısından yeni bir çevrim içi soygun oyunu: Den of Wolves

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Payday: The Heist, Payday 2, GTFO oyunlarının yaratıcısı Ulf Andersson tarafından kurulan İsveç merkezli 10 Chambers stüdyosu, Den of Wolves adlı yeni soygun oyununu duyurdu. Oyun, aksiyon dolu bir tekno-gerilim oyunu olarak Midway City adlı bir adada geçecek ve oyuncular dev şirketler arasındaki çekişmede yer alacaklar.

Oyun dünyası büyümeye devam ediyor. Her geçen gün yepyeni yapımlar oyuncuların karşısına çıkıyorken, son olarak Payday 2'nin yaratıcısından yeni bir çevrim içi soygun oyunu geliyor. Den of Wolves adlı bu oyun duyuruldu. İşte yeni yapımla ilgili detaylar…

Payday rakibi Den of Wolves duyuruldu!

Payday: The Heist, Payday 2, GTFO oyunlarının yaratıcısı Ulf Andersson tarafından kurulan İsveç merkezli 10 Chambers stüdyosu, kısa süre önce yeni soygun oyunu Den of Wolfes'u duyurdu. Söz konusu bu yapım, ilk görünüşte Inception, The Matrix, Ghost in the Shell ve Blade Runner oyunlarını andırıyor.

Midway City adlı bir adada geçecek olan Den of Wolves, aksiyon dolu bir tekno-gerilim oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Hikayeye göre şehir, küresel ekonomiyi sarsan derin öğrenme yapay zekasının izinden giden devasa şirketlerin kurduğu teknolojiyle donatılmış bir metropol.

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Oyuncular, bu teknoloji dolu şehirde dev şirketler arasındaki çekişmede özel bir kiralanmış suikastçı ekibinde yer alacaklar. Bu ekip, endüstriyel casusluk, sabotaj, hırsızlık ve hatta suikast gibi geniş bir yelpazedeki soygunları planlayacak ve gerçekleştirecek. Oyunda güvenlik sistemlerine sızma gibi ustalık gerektiren beceriler bulunacak. Bu da aksiyonu artıracak bir unsur.

Yakında piyasaya sürülecek

Oyunun geliştiricisi 10 Chambers tarafından yapılan açıklamaya göre Den of Wolves, ilk olarak bilgisayar platformu için piyasaya sürülecek. Bu bağlamda Steam sayfası açılmış durumda. Tabii aynı zamanda konsol sürümünün de geliştirildiğini belirtmek gerekiyor. Oyunun çıkış tarihi ise belli değil.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni oyundan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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