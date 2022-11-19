ÖTV matrah düzenlemesi geliyor! İşte tarihi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bu ayın başında ortaya çıkan otomobil fiyatlarında ÖTV indirimi olacağı konusundaki iddiaları yalanladı. Fakat bunun yerine ÖTV matrah düzenlemesi geleceğini söyledi. Bugün de tarihi ortaya çıktı.

ÖTV matrah düzenlemesi tarihi belli oldu: 1 Aralık

Kur değişimi, yüksek enflasyon, küresel çip ve tedarik krizi gibi birçok etken nedeniyle teknoloji fiyatları her geçen gün artmaya devam ediyor. Bu durumdan en çok etkilenen ülkeler arasında Türkiye de yer aldı. Sektör bazında ise otomotiv öne çıkıyor.

Bu nedenle otomobil alacak vatandaşlarda indirim beklentisi doğdu. Bunu sağlayabilmenin de iki yolu bulunuyor. İlk olarak olası ÖTV indirimi fiyatlara direkt etki edebilir. İkinci olarak da ÖTV matrah düzenlemesi ile geçerliğini yitiren kademelerin yeniden faaliyete dönmesi fiyatları düşürebilir.

ÖTV olmasaydı araba fiyatları nasıl olurdu?

Zaten Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de bu ayın başlarında yaptığı açıklamalarda ÖTV indirimi yerine matrah düzenlemesinin yapılmasının daha olası olduğunu dile getirdi. Nitekim bu doğrultuda bugün Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) temsilcileriyle bir araya geldi.

Görüşmenin ardından verdiği röportajda da otomobilde matrah düzenlemesinde son aşamaya gelindiğini söyledi. Hatta öyle ki bu yeni düzenleme 1 Aralık itibariyle hayatımıza girecek. Konuyla ilgili de şunları söyledi:

İstişare odaklı görüş ve önerilerin yanı sıra devreye aldığımız uygulamaların çıktılarını kapsamlı bir şekilde ele aldık.

Yapılacak ÖTV matrah düzenlemesi ile kademelerde meydana gelen boşluk doldurulacak. Örneğin yüzde 50'lik dilimin 120 bin TL ila 150 bin TL aralığı yerine 400 bin TL ila 450 bin TL aralığına çekilmesi durumunda bu kademeler tekrar hayata dönecek ve otomobillerin Türkiye'ye giriş etiketine göre fiyatları düşecektir.

Güncel otomobil ÖTV matrah oranları şu şekilde:

Motor silindir hacmi 1600 cc geçmeyenler

ÖTV matrahı 120 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 45

ÖTV matrahı 120 bin TL'yi aşıp 150 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 50

ÖTV matrahı 150 bin TL'yi aşıp 175 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 60

ÖTV matrahı 175 bin TL'yi aşıp 200 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 70

Diğerleri – Yüzde 80

Motor silindir hacmi 1600 cc üzeri olan ve 2000 cc altında kalanlar

ÖTV matrahı 130 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 45

ÖTV matrahı 130 bin TL'yi aşıp, 210 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 50

Diğerleri – Yüzde 80

Motor silindir hacmi 2000 cc üzeri olan araçlar:

ÖTV matrahı sınırı yok: Yüzde 220

Sadece elektrik motorlu otomobiller ÖTV matrah oranları:

Motor gücü 160 kW'ı geçmeyenler

ÖTV matrahı 700 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 10

Diğerleri- Yüzde 40

Motor gücü 160 kW'ı geçenler

ÖTV matrahı 750 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 50

Diğerleri – Yüzde 60

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