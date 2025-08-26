Osmaniye Gençlik Merkezi, TEKNOFEST 2025'te Finale Kaldı

OSMANİYE Gençlik Merkezi iki takımıyla, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinin en büyük sahnesi olan TEKNOFEST 2025 İstanbul yarışmalarında final heyecanı yaşayacak. DENEYAP Teknoloji ve İnovasyon Atölyeleri'nde eğitim alan gençlerden oluşan 'Yüzen Fıstıklar' takımı İnsansız Su Altı Sistemleri kategorisinde, 'Techno' takımı ise İnsanlık Yararına Teknoloji – Afet Yönetimi kategorisinde finale kalmayı başardı.

Final öncesinde yoğun şekilde çalışmalarına devam eden gençler, Toprakkale Portatif Yüzme Havuzu'nda insansız su altı araçlarının test sürüşlerini gerçekleştirdi. Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi de çalışmaları yerinde inceleyerek projeler hakkında bilgi aldı, gençlerle sohbet edip onların heyecanına ortak oldu.

Gençlerin geliştirdiği projeler, işlevsellikleriyle öne çıkarken, su altı aracının; batıklardan obje çıkarıp hedefe bırakabilecek, otonom şekilde belirlenen koordinatlarda ilerleyerek su yüzeyine çıkabileceği kaydedildi. Diğer yandan afet yönetimi aracının ise yangınlarda girilemeyen alanlara girip görüntü aktarımı yapabileceği, ayrıca yangının başlangıç aşamasında müdahale edebileceği belirtildi.

Osmaniye Gençlik Merkezi Müdürü Bayram Bozyel, TEKNOFEST'in gençler için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, finale kalan takımları tebrik etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi ise Osmaniyeli gençlerin büyük bir azim ve gayretle projelerini geliştirdiğini vurgulayarak, "Burada inanılmaz bir enerji, altyapı ve gayret var. İnsansız su altı arama kurtarma çalışmaları yapacak, batıkları çıkartacak ve ülkemize hizmet edecek projeler ortaya koyuyorlar. Biz de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak gençlerimizin her zaman yanındayız. Malzeme, ulaşım ve eğitim konusunda tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz" dedi.

Projede yer alan öğrencilerden Yusuf Emir Balıkçı ise TEKNOFEST finallerinde yer almaktan dolayı gururlu olduklarını belirterek, "Aracımızın amacı arama kurtarma çalışmalarını kolaylaştırmaktır. Bu süreçte bizlere destek olan tüm yetkililere teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye'nin 81 ilinden ve dünyanın birçok ülkesinden binlerce gencin katılacağı TEKNOFEST 2025, İnsansız Su Altı Sistemleri Lise kategorisi 28 – 31 Ağustos, İnsanlık Yararına Teknoloji – Afet Yönetimi yarışlarının ise 17 – 21 Eylül tarihlerinde yapılacağı kaydedildi.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: Osmaniye,