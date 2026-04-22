Osmaneli'de "Çocuk Kimya Şenliği" düzenlendi

Osmaneli'de 'Çocuk Kimya Şenliği' düzenlendi
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından organize edilen 'Çocuk Kimya Şenliği'nde, 46 öğrenci çeşitli güvenli kimya deneylerini okul öncesi çocuklarla gerçekleştirdi. Proje, çocukların bilime olan merakını artırmayı ve lise öğrencilerinin eğitim becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, "Çocuk Kimya Şenliği" gerçekleştirildi.

Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin "Büyükler Miniklere Kimya Öğretiyor Projesi" kapsamında "Çocuk Kimya Şenliği" düzenlendi.

Çocuk gelişimi eğitimi alan 46 öğrenci, proje koordinatörü çocuk gelişimi meslek öğretmeni Gül Gelebek ile kimya öğretmeni Sinem Pakır öncülüğünde hazırladıkları basit ve güvenli deneyleri okul öncesi öğrencilerle buluşturdu.

Küçük yaşta merak duygusunu harekete geçirmek, aynı zamanda lise öğrencilerinin öğrendiklerini aktarabilme becerilerini geliştirmek amacıyla hazırlanan projede amaç, bilimin ışığında yetişen nesillerle geleceğe daha umutla bakmalarını sağlamak.

Okul Müdürü Fatoş Karaca Beler, AA muhabirine, çocuk gelişimi ve kimya alanı öğrencilerinin işbirliği içerisinde önemli bir projeye imza attıklarını söyledi.

Pakır da hedeflerinin hem geleceğin eğitimcilerini sahaya hazırlamak hem de çocuklarda bilime dair keşfetme duygusunu uyandırmak olduğunu vurguladı.

Gelebek ise öğrencilerin derslerde öğrendiklerini kazanımları hedef kitleleri olan okul öncesi öğrencilere aktarmalarını istediklerini dile getirdi.

Projede, patlayan minik dağ, patlamayan balon, renk değiştiren lahana, şaşkın hamur ve balon şişirme gibi 12 deney bulunuyor.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi

Savaşı başlatacak gerginlik! İki gemi ele geçirildi
İran'la savaş pahalıya patladı! ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız

Çin'in istediği oldu! İran'la savaştaki ABD için vahim tablo

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor

Erdoğan'ın talimatı sonrası düğmeye basıldı: Yeni önlemler geliyor
İsmail Yüksek'ten olay sözler: Tek kelimeyle rezillik, utanç

Kendisi ve takım arkadaşları için demediğini bırakmadı

Fred'den tepki çeken açıklama

Yaptığı açıklamaya tepki yağıyor
Eski vali Tuncay Sonel'e 78 soru soruldu, hepsine aynı yanıtı verdi

78 soru soruldu, hepsine aynı yanıtı verdi
Savaş nedeniyle prezervatif fiyatlarının yüzde 30 artması bekleniyor

Savaş onu da vurdu! Dev zam geliyor
İsmail Yüksek'ten olay sözler: Tek kelimeyle rezillik, utanç

Kendisi ve takım arkadaşları için demediğini bırakmadı

İran, Umman açıklarında bir konteyner gemisini uyarı bile yapmadan vurdu

Korkulan oldu! İran uyarı bile yapmadan füzelerle vurdu
Korkutan icat! Hayatını kaybedenleri yapay zeka ile geri getirdiler

Korkutan icat! Hayatını kaybedenleri yapay zeka ile geri getirdiler