Osmaneli'de 'Çocuk Kimya Şenliği' düzenlendi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, "Çocuk Kimya Şenliği" gerçekleştirildi.

Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin "Büyükler Miniklere Kimya Öğretiyor Projesi" kapsamında "Çocuk Kimya Şenliği" düzenlendi.

Çocuk gelişimi eğitimi alan 46 öğrenci, proje koordinatörü çocuk gelişimi meslek öğretmeni Gül Gelebek ile kimya öğretmeni Sinem Pakır öncülüğünde hazırladıkları basit ve güvenli deneyleri okul öncesi öğrencilerle buluşturdu.

Küçük yaşta merak duygusunu harekete geçirmek, aynı zamanda lise öğrencilerinin öğrendiklerini aktarabilme becerilerini geliştirmek amacıyla hazırlanan projede amaç, bilimin ışığında yetişen nesillerle geleceğe daha umutla bakmalarını sağlamak.

Okul Müdürü Fatoş Karaca Beler, AA muhabirine, çocuk gelişimi ve kimya alanı öğrencilerinin işbirliği içerisinde önemli bir projeye imza attıklarını söyledi.

Pakır da hedeflerinin hem geleceğin eğitimcilerini sahaya hazırlamak hem de çocuklarda bilime dair keşfetme duygusunu uyandırmak olduğunu vurguladı.

Gelebek ise öğrencilerin derslerde öğrendiklerini kazanımları hedef kitleleri olan okul öncesi öğrencilere aktarmalarını istediklerini dile getirdi.

Projede, patlayan minik dağ, patlamayan balon, renk değiştiren lahana, şaşkın hamur ve balon şişirme gibi 12 deney bulunuyor.