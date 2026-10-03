Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi KFLROV Takımı TEKNOFEST'te birinci oldu

CEBRAİL CAYMAZ/RAUF MALTAŞ - Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi öğrencileri, geliştirdikleri su altı aracıyla TEKNOFEST'te İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nda birinci olmanın gururunu yaşıyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğünde düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda sürüyor.

Okulun 9 öğrencisinden oluşan KFLROV Takımı, geliştirdikleri su altı aracıyla TEKNOFEST 2026'da birinciliği göğüsledi. Şanlıurfa'da devam eden festivalde dereceye giren araçlarını sergileyen takım, şampiyonluk gururunu ziyaretçilerle paylaşıyor.

Takımın danışman öğretmeni Hatice Çağlıkeçecigil, AA muhabirine, TEKNOFEST'te yarışmanın onurunu yaşadıklarını dile getirdi.

Hedeflerine ulaştıklarını belirten Çağlıkeçecigil, "Su altı kategorisinde öğrencilerimizle bu yarışmaya başladığımızda şampiyon olmayı hedeflememiştik. Sadece süreç boyunca bir şeyler öğreneceklerini düşünerek yol almıştık. Öğrencilerimizle çabaladık, yarıştık ve şampiyon olduk." diye konuştu.

TEKNOFEST'te yarışmanın öğrencileri için büyük bir deneyime ve heyecana vesile olduğunu ifade eden Çağlıkeçecigil, şunları kaydetti:

"Şimdi onların gelecekte neler yapacaklarını düşündükçe daha da çok heyecanlanıyorum. Çünkü bu onlar için bir başlangıç. Burada gelip izleyen çocukların da heyecanını görünce de gerçekten çok heyecanlanıyoruz. İnşallah aynı Selçuk ağabeylerinin bizim öğrencilerimize örnek olduğu gibi onlar da alt dönemlerine örnek olurlar ve ülkemiz için yeni nesile katkı sağlayarak büyürler."

Deneyimlerini paylaşacaklar

Takım üyelerinden Tuna Çarpanalı, geliştirdikleri aracın Anarov ve Minirov olmak üzere iki bölümden oluştuğunu anlattı.

Anarov'un karayla haberleşmeyi sağlayan ana cihaz olduğunu, Minirov'un ise su altında küçük keşif görevlerini gerçekleştirmek üzere tasarlandığını belirten Çarpanalı, "Bundan sonraki hedefimiz okulumuzdaki yeni öğrencilere de bu deneyimi katmak ve onlarla beraber yeni yarışmalara tekrardan katılmak." diye konuştu.

Takım üyelerinden Mert Arslan da birincilik elde etmenin gurur verici olduğunu dile getirdi.

Ayşe Reyhan Gengeç ise TEKNOFEST'te yarışmanın çok güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Kaynak: AA