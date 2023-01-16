OSD açıkladı! Türkiye 2022 yılında üretim ve ihracatta adeta rekor kırdı!

Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) raporuna göre Türkiye otomotiv sanayi, 2022'yi üretim, ihracat ve iç pazarda artışla kapattı.

Artan dolar kuru ve ülkemizdeki vergi oranları otomobil satışlarını etkilese de üretim sektörünün oldukça hareketli bir yıl geçmesinin önüne geçemedi. Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) raporuna göre Türkiye otomotiv sanayi, 2022'yi üretim, ihracat ve iç pazarda artışla kapattı.

Türkiye Otomotiv Sanayi 2022'yi üretim, ihracat ve iç pazarda artışla kapattı!

Otomotiv Sanayii Derneği, Ocak-Aralık 2022 verilerini yayınladı. Geçen yılın 12 aylık toplam üretimi, bir önceki yıla göre yüzde 6 artarak 1.003.520.648 adede yükseldi. geçen seneye kıyasla Otomobil üretimi %4 artışla 810.000 adete çıkarak 889 adet oldu. Traktör üretimi dahil toplam üretim 1.000.402.189 adede ulaştı.

Ticari araç grubunda ise Ocak-Aralık 2022 dönemindeki üretim, ağır ticari araç grubunun %10'unu oluşturuyor. Hafif ticari araç grubu sırasıyla yüzde 26 ve yüzde 8 büyüdü. 2021 Ocak-Aralık ayına göre ticari araç pazarı %11, hafif ticari araç pazarı %9 ve ağır ticari araç pazarı %24 arttı.

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Ocak-Aralık Geçen yılın aynı dönemine göre toplam otomobil ihracatı bir önceki yıla göre %4, otomobil ihracatı ise %1 arttı. Bu dönemde toplam ihracat 970 bin 124 adet, otomobil ihracatı ise 571 bin 218 adet olarak gerçekleşti. Yatay olarak gerçekleşir. Ocak'tan Aralık'a kadar toplam pazar hacmi, 827.000 set ve 147 set satışı ile yıllık bazda %7 arttı. Otomobil pazarı bu dönemde yüzde 6 büyüyerek 592.000 660 adede ulaştı.

Türkiye otomotiv endüstrisine yön vermekle yükümlü 13 üyeli sektörün çatı kuruluşu Otomobil Sanayicileri Derneği (OSD), Ocak-Aralık 2022 üretim ve ihracat rakamlarını ve pazar rakamlarını yayınladı. Bu nedenle, 2022'nin 12. Geçen ay, toplam araç üretimi yıllık yüzde 6 artışla 1 milyon 352.000 648 adede yükseldi. Otomobil üretimi ise yüzde 4 artışla 810.008 adet oldu.

Toplam Traktör Üretimi Üretim hacmi 1.000.000.402.189 adede ulaştı. Ocak'tan Aralık'a kadar ticari araç üretimi yıllık bazda %10 arttı. Ağır hizmet ticari araç grubunun üretimi dönem içinde %26 artarken, hafif ticari araç grubunun üretimi ise %26 arttı. Ticari araç grubunda üretim yüzde 8 arttı. Bu dönemde otomotiv sektörü kapasitesinin %70'i ile çalışıyordu. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranı hafif araçlarda (otomobil ve hafif ticari araçlar) %70'tir. Kamyon grubu %92, minibüs otobüs grubu %41 ve çekici grubu %66'dır.

İhracat yüzde 6 artarak 315 milyar dolara yükseldi!

Ocak-Aralık döneminde yıllık %4 artışla 970.000 124 araç ihraç edildi. Bunlardan otomobil ihracatı yıllık bazda %1 arttı. Otomobil ihracatı yüzde 7 arttı. Öte yandan traktör ihracatı 2021 yılına göre yüzde 7 artarak 18 bin 154 adet oldu. Türkiye İhracatçılar Kongresi'ne göre otomotiv sektörünün Ocak-Aralık 2022 toplam ihracat değeri Sektör ihracat sıralamasında %122 pay ile ikinci sırada yer almaktadır.

Uludağ İhracatçı Birlikleri'ne (UIB) göre, Ocak-Aralık döneminde toplam araç ihracatı 2021 yılına göre yüzde 6 artışla 315 milyar dolara ulaştı. Euro'da %18. 299 milyar avroya yükseldi. Dönem içinde dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 4, yan sanayi ihracatı ise yüzde 9 arttı.

Toplam pazar hacmi %7 artarak 827.000 araç ve 147 adede ulaştı!

2022'de toplam pazar bir önceki yıla göre %7 artarak 827.000 147 araca ulaşacak. Otomobil pazarı bu dönemde yüzde 6 büyüyerek 592.000 660 adede ulaştı. Ocak-Aralık döneminde ticari araç pazarına baktığımızda, Geçen yılın aynı dönemine göre toplam ticari araç pazarı yüzde 11, ağır ticari araç pazarı yüzde 24, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 9 arttı.

Ocak'tan Aralık 2022'ye, geçen yılın aynı dönemine Rapora göre ithal hafif ticari araç satışları yüzde 1, yerli hafif ticari araç satışları ise yüzde 15 arttı. Bu dönemde araç satışlarının yüzde 39'unu yerli araçlar, hafif ticari araç pazarının ise yüzde 59'unu yerli araçlar oluşturdu. oldu