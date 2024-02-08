Akıllı telefon pazarındaki çalışmalarına devam eden OPPO, bir süredir gündemde yer alan Reno 11F 5G'yi tanıttı. Peki akıllı telefon özellikleriyle, tasarımıyla ve fiyatıyla kullanıcılara tam olarak neler sunuyor? İşte OPPO Reno 11F 5G özellikleri ve fiyatı!

OPPO Reno 11F 5G özellikleri

OPPO Reno 11F 5G'de 6.7 inç 120 Hz yenileme ve 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı sunan OLED bir panel karşımıza çıkıyor. Dahası ekranda yüzde 100 DCI-P3 renk gamutu ve 394 ppi piksel yoğunluğunun yanı sıra ekran altı parmak izi okuyucu yer alıyor. Bununla birlikte üründe sektör standartlarının üzerinde sayılabilecek ince çerçeveler ve delikli bir ekran tasarımı mevcut.

Akıllı telefona güç veren işlemci MediaTek Dimensity 7050. Daha çok orta segmentte karşımıza çıkan bu yonga seti 6 nm fabrikasyon süreciyle üretildi. Aynı zamanda 2x 2.6 GHz ARM Cortex-A78 ve 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G68 MC4 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Önde 32 Megapiksel Sony IMX615 selfie kamerası yer alırken, arkada 64 Megapiksel OmniVision OV64B ana, 8 Megapiksel ultra geniş açı ve 2 Megapiksel makro sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu karşımıza çıkıyor. Bunun dışında cihazın 8 GB LPDDR4x RAM, 8 GB'a kadar sanal RAM, 256 GB UFS 3.1 depolama ve 67W hızlarında şarj olabilen 5.000 mAh'lik bir pilden besleneceğini belirtelim.

Tabii, işte Oppo Reno 11F 5G'nin teknik özelliklerinin bir tablosu:

ÖzellikDetaylar Ekran6,7 inç delikli tasarıma sahip OLED ekranÇözünürlükFHD+ (1080 x 2400 piksel)Yenileme Hızı120HzDokunmatik Örnekleme Hızı240HzRenk GamıYüzde 100 DCI-P3Piksel Yoğunluğu394ppiParmak İzi TarayıcıEkran içiÖn Kamera32 MP Sony IMX615Arka Kameralar64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş lens, 2 MP makro kameraİşletim SistemiColorOS 14 tabanlı Android 14İşlemciDimensity 7050 RAM8 GB LPDDR4xSanal RAM8 GB'a kadarDepolama256 GB UFS 3.1Pil Kapasitesi5.000 mAh (67W hızlı şarjlı)BağlantılarÇift SIM, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB-C, microSD kart yuvasıBoyutlar161,1 x 74,7 x 7,54 mmAğırlık177 gramSu/DirenciIP65 derecesi

OPPO Reno 11F 5G fiyatı

Akıllı telefon yukarıda da belirtildiği üzere 8 GB RAM ve 256 GB depolama olmak üzere tek bir opsiyonla gelecek. Palmiye Yeşili, Okyanus Mavisi ve Mercan Moru renk seçenekleriyle satılacak cihazın fiyatı ise 300 dolar seviyelerinde.

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