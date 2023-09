OPPO Find N3 Tanıtım Tarihi Yakında Açıklanabilir

Katlanabilir telefon pazarındaki payını artırmak için çalışmalarına devam eden OPPO, geçen haftalarda merakla beklenen Find N3 Flip'i resmen tanıttı. Ancak söz konusu etkinlikte Galaxy Z Fold 5 rakibi olarak lanse edilen Find N3 modeli pas geçildi. Kısa bir süre önce ortaya çıkan yeni bir rapor katlanabilir cihazın çok yakında tanıtılabileceğini gözler önüne seriyor.

Oppo Find N3 tanıtım tarihi bugün açıklanabilir

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station, yaklaşan OPPO Find N3 modelinin tanıtım tarihinin gün içerisinde açıklanacağını söyledi. Bilindiği üzere cihazın tanıtımı için ilk etapta 29 Ağustos tarihi üzerinde duruluyordu. Ancak model Find N3 Flip'in tanıtıldığı etkinlikte karşımıza çıkmadı.

Digital Chat Station'un önceki raporlarına bakarsak, katlanabilir telefonun 6,31 inç FHD+ çözünürlüklü 120 Hz AMOLED kapak ekranı ve 120 Hz yenileme hızına sahip 7,82 inç 2K çözünürlüklü AMOLED katlanabilir birincil ekranla donatılacağını söyleyebiliriz. Ürün, Android 13 ve ColorOS 13.1'de çalışacak ve yana bakan bir parmak izi tarayıcı ile gelecek.

Modelde Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ve 4.805 mAh'lik bir pil kullanılacak. 4 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti; 1x 3.36 GHz ARM Cortex-X3, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A710, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A715 ve 3x 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Cihazda 16 GB LPDDR5x RAM ve 1 TB UFS 4.0 depolama mevcut olacak. Bunun dışında 80W kablolu ve 50W kablosuz şarjı destekleyecek.

Oppo Find N3 katlanabilir telefonun dış kapak ekranında 20 Megapiksel lens ve ana iç ekranda ise 32 Megapiksel sensör olmak üzere çift selfie kamerası mevcut olacak. Arka taraftaysa 48 Megapiksellik IMX581 ultra geniş açı ve 64 Megapiksel OmniVision OV64B periskop sensörü ile birlikte optik görüntü sabitlemeli (OIS) 50 Megapiksel Sony IMX890 ana kamera bulunacak.

