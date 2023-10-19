Oppo Find N3 Tanıtıldı: Dev Ekranlı Katlanabilir Telefon

Uzun süredir beklenen Oppo'nun yeni katlanabilir telefonu Oppo Find N3 tanıtıldı. Dev katlanabilir ekranı ile dikkat çeken Find N3, Qualcomm'un güçlü işlemcisi ile performanstan ödün vermiyor. İşte Oppo Find N3'ün tüm özellikleri, fiyatı ve dahası.

Uzun süredir beklenen Oppo'nun yeni katlanabilir telefonu Oppo Find N3 tanıtıldı. Dev katlanabilir ekranı ile dikkat çeken Find N3, Qualcomm'un güçlü işlemcisi ile performanstan ödün vermiyor. İşte Oppo Find N3'ün tüm özellikleri, fiyatı ve dahası.

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Oppo yeni katlanır modelini bugün beğeniye sundu. Dairesel kamera grubu, deri arka kapağı ve geniş ekranı ile kolay kullanım sunan Find N3, başka bir versiyonda cam arka kapak da sunuyor. Gelin şimdi cihazın özelliklerine yakından bakalım.

İç tarafta 7,82 inç büyüklüğünde 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran taşıyan Find N3, bu ekranda 2440 x 2268 piksel çözünürlük sunuyor. Dış tarafında ise 6,31 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan cihaz, yine bu AMOLED ekranda da 120 Hz yenileme hızına sahip. İki ekranda da 2800 nit tepe parlaklık değerine ulaşırken, LTPO 3.0 ve Dolby Vision teknolojileri de ortak.

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Gücünü Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden alan katlanabilir Oppo Find N3, 16 GB LPDDR5X RAM bellek ile geliyor. Depolama tarafında 512 GB ve 1 TB olmak üzere iki seçenek sunan cihaz, elektriksel anlamda gücünü 67W SuperVOOC hızlı şarj destekli 4805 mAh'lik bataryasından alıyor. Tüm bu sistemi Android 13 tabanlı ColorOS 13.2 ile çalıştıran Find N3, 42 dakikada tam şarja ulaşıyor.

Kasanın arkasında bulunan Hasselblad imzalı üçlü kamera grubuna 1/1,43 inçlik 48 Megapiksel Sony LYTIA-T808 öncülük ediyor. Bunun yanında 49 Megapiksel f/2,2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamerayı ve 64 Megapiksellik 3X optik yakınlaştırmalı telefoto kamerayı da yerleştiren Oppo, fotoğraf makinesi kalitesinde görüntüler almanıza olanak sağlıyor. Ön kameralar ise iç ekranda 20 Megapiksel, dış ekranda 32 Megapiksel olarak yer alıyor.

Tüm bu özellikleri ile siyah, kırmızı, yeşil ve altın olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile gelen Oppo Find N3, siyah ve kırmızı modellerde deri arka kapak ile geliyor. Yeşil ve altın ise cam kaplamalı tasarımları ile göz dolduruyor. Fiyatlar ise 1745 Dolar'dan başlıyor.

Oppo Find N3 özellikleri!