Oppo, ColorOS 14 Tasarımı ile İlgili İpuçları Verdi

Oppo, Reno 11 modelini tanıtırken ColorOS 14 tasarımı ile ilgili ipuçları içeren bir video paylaştı. Videoda iOS ve HyperOS etkileri görülüyor. ColorOS 14 beta olarak dağıtılmaya başlandı ve 16 Kasım'da arayüz tanıtılacak.

Oppo, dün yapılan etkinlikte Reno 11 modelini tanıttı. Ancak lansmanda karşımıza ColorOS 14 tasarımı ile ilgili ipuçları içeren bir video çıktı. Bu kısa tanıtım videosu hem iOS hem de HyperOS'dan izler taşıyordu. İşte ColorOS 14 tasarımı ile ilgili önemli ipuçları.

ColorOS 14 tasarımı iOS ve HyperOS karışımı mı olacak?

Oppo tarafından lansmanda paylaşılan videoya bakılırsa ColorOS 14, iOS'tan bildiğimiz dinamik ada ile gelecek. Aslında bu tasarım özelliği iki ay önce ortaya çıkmıştı. Ancak bu resmi video ile tam olarak bu sızıntı kanıtlanmış oldu.

Burada bilmemiz gereken ise ColorOS 14 aslında beta olarak dağıtılmaya çoktan başladı. Bu konuda oldukça hızlı başlayan Oppo,16 Kasım tarihinde ise arayüzü tanıtacak. Peki ama ColorOS 14 ile HyperOS arasında nasıl bir benzerlik var?

Bildiğiniz gibi Xiaomi, HyperOS ile ekosisteminde yer alan neredeyse her cihaza HyperOS getirmenin peşinde. Bu konuda Huawei'nin izinden giden markaya Oppo'da katılmış olabilir. Zira tanıtım videosunda Oppo akıllı saat, kablosuz kulaklık ve tablette yer alıyor. Yine bir araç içinde de ColorOS 14 kullanıldığı görülüyor. Burada bir Oppo tablet ya da telefonun yol bilgisayarı olarak kullanıldığı anlaşılıyor. Bu anlamda ColorOS 14 tasarımı, otomobiller için de özel bir arayüze sahip olabilir.

Oppo'dan Find X7 sürprizi: Uydudan iletişim, 16 GB RAM, Snapdragon 8 Gen 3 ve dahası!

Yine kablosuz kulaklık tarafında da arayüz ile Oppo kablosuz kulaklıkların iletişiminin de artacağına dair ipucular veriliyor. Çince yazan ifade de kablosuz kulaklığın tren saati ile ilgili bir hatırlatma yaptığı anlaşılıyor.

ColorOS 14 güncellemesi alacak Oppo telefon modelleri

Oppo, ColorOS 14 için verdiği bu ipucu ile çok daha dinamik bir tasarıma geçeceğinin de sinyalini verdi. Öncelikle beta programı ile Ekim ayında arayüzü dağıtmaya başlayan Oppo, 16 Kasım sonrası muhtemelen ok hızlı bir şekilde ColorOS 14 güncellemesi dağıtmaya başlayacak.

OPPO Reno 8 Pro

OPPO Reno 8 5G

OPPO Reno 10 5G

OPPO A57

OPPO A77

OPPO Find N3 Flip

OPPO Find N2 Flip

OPPO Find N2

OPPO Find X5 Pro

OPPO Find X5

OPPO Reno 10 Pro Plus

OPPO Reno 10 Pro

OPPO Reno 10

OPPO Reno 8T

OPPO Reno 8T 5G

OPPO Reno 9 Pro+

OPPO Reno 9 Pro

OPPO Reno 9

OPPO A58 4G

OPPO A98

OPPO K11

OPPO K11x

OPPO A78

OPPO A1

OPPO A1x

OPPO A56s

OPPO A96

OPPO A58 5G

OPPO F21 Pro 5G

OPPO F19 Series

OPPO F23