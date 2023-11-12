Oppo, ColorOS 14 Tasarımı ile İlgili İpuçları Verdi
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Oppo, Reno 11 modelini tanıtırken ColorOS 14 tasarımı ile ilgili ipuçları içeren bir video paylaştı. Videoda iOS ve HyperOS etkileri görülüyor. ColorOS 14 beta olarak dağıtılmaya başlandı ve 16 Kasım'da arayüz tanıtılacak.
Oppo, dün yapılan etkinlikte Reno 11 modelini tanıttı. Ancak lansmanda karşımıza ColorOS 14 tasarımı ile ilgili ipuçları içeren bir video çıktı. Bu kısa tanıtım videosu hem iOS hem de HyperOS'dan izler taşıyordu. İşte ColorOS 14 tasarımı ile ilgili önemli ipuçları.
ColorOS 14 tasarımı iOS ve HyperOS karışımı mı olacak?
Oppo tarafından lansmanda paylaşılan videoya bakılırsa ColorOS 14, iOS'tan bildiğimiz dinamik ada ile gelecek. Aslında bu tasarım özelliği iki ay önce ortaya çıkmıştı. Ancak bu resmi video ile tam olarak bu sızıntı kanıtlanmış oldu.
Burada bilmemiz gereken ise ColorOS 14 aslında beta olarak dağıtılmaya çoktan başladı. Bu konuda oldukça hızlı başlayan Oppo,16 Kasım tarihinde ise arayüzü tanıtacak. Peki ama ColorOS 14 ile HyperOS arasında nasıl bir benzerlik var?
Bildiğiniz gibi Xiaomi, HyperOS ile ekosisteminde yer alan neredeyse her cihaza HyperOS getirmenin peşinde. Bu konuda Huawei'nin izinden giden markaya Oppo'da katılmış olabilir. Zira tanıtım videosunda Oppo akıllı saat, kablosuz kulaklık ve tablette yer alıyor. Yine bir araç içinde de ColorOS 14 kullanıldığı görülüyor. Burada bir Oppo tablet ya da telefonun yol bilgisayarı olarak kullanıldığı anlaşılıyor. Bu anlamda ColorOS 14 tasarımı, otomobiller için de özel bir arayüze sahip olabilir.
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Yine kablosuz kulaklık tarafında da arayüz ile Oppo kablosuz kulaklıkların iletişiminin de artacağına dair ipucular veriliyor. Çince yazan ifade de kablosuz kulaklığın tren saati ile ilgili bir hatırlatma yaptığı anlaşılıyor.
ColorOS 14 güncellemesi alacak Oppo telefon modelleri
Oppo, ColorOS 14 için verdiği bu ipucu ile çok daha dinamik bir tasarıma geçeceğinin de sinyalini verdi. Öncelikle beta programı ile Ekim ayında arayüzü dağıtmaya başlayan Oppo, 16 Kasım sonrası muhtemelen ok hızlı bir şekilde ColorOS 14 güncellemesi dağıtmaya başlayacak.
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