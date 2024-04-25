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Oppo A3 Tasarımı Ortaya Çıktı

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Oppo, yakın zamanda PJT110 model numarasına sahip Oppo A3 adını taşıyan bir cihaz tanıtacak. Oppo A3 tasarımı TENAA veri tabanında görüntülendi. Akıllı telefonun dikey konumlandırılmış iki kameraya ve kavisli ekrana sahip olduğu görülüyor.

Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Oppo, yakın zamanda PJT110 model numarasına sahip bir cihaz tanıtacak. Merakla beklenen ve Oppo A3 adıyla piyasaya sürülmesi beklenen bu modelin tasarımı ortaya çıktı.

Karşınızda Oppo A3 tasarımı

Bu ayın başlarında piyasaya sürülen Oppo A3 Pro modelinin bir alt versiyonu olarak tüketicilerin karşısına çıkması beklenen Oppo A3, TENAA veri tabanında görüntülendi. Böylelikle akıllı telefonun tasarımı gözler önüne serildi.

Oppo A3 tasarımına baktığımızda akıllı telefonun dikey konumlandırılmış iki kameraya sahip olacağını görüyoruz. Bununla birlikte kavisli bir ekrana yer vereceği de görülüyor. Bunlar dışında göze çarpan önemli bir detay yok.

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Oppo A3 özellikleri şimdilik belirsizliğini koruyor. Kullanıcılara fikir vermek açısından geçen yıl piyasaya sürülen Oppo A2, 6.72 inç boyutunda IPS LCD ekrana yer veriyor. Öte yandan MediaTek Dimensity 6020 işlemcisinden güç alıyorken, 8 Megapiksel özçekim kamerasına yer veriyor. Arka tarafındaysa 50 Megapiksel + 2 Megapiksel kameralar bulunuyor.

33W hızında şarjdan beslenen 5000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çeken Oppo A2, IP54 sertifikasına sahip. Bu, su ve toz sıçramalarına karşı korunaklı olduğu anlamına geliyor. Son olarak cihazın 5G bağlantıyı desteklediğini de belirtelim.

Oppo A2 özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğerEkran6.72 inç – IPS LCD

1080 x 2400 piksel çözünürlük

90 Hz yenileme hızı

680 nit parlaklıkİşlemciMediaTek Dimensity 6020RAM12 GBDepolama256 GB / 512 GBÖn Kamera8 MegapikselArka Kameralar50 Megapiksel + 2 MegapikselBatarya5000 mAhŞarj Hızı33W5GVar

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Oppo A3 modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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