Oppo A3 Pro Tanıtım Tarihi ve Özellikleri Belli Oldu

Android telefon piyasası her gün olduğu gibi büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tasarımı sızdırılan Oppo A3 Pro modelinin şimdi de resmi tanıtım tarihi ve belli özellikleri ortaya çıktı. Yapılan resmi duyurulara göre bu hafta tanıtılacak A3 Pro, orta segment özellikleri ve uygun fiyatıyla Android pazarında ses getirecek gibi duruyor. İşte Oppo A3 Pro tanıtım tarihi ve özellikleri…

Oppo A3 Pro, MediaTek 7050 işlemciden gücünü alacak

Öncelikle resmi duyurulara ve ortaya çıkan resimlere bir bakalım. Oppo tarafından yapılan duyurularda yeni cihazın 12 Nisan'da Çin pazarında duyurulacağı ortaya çıktı. Orta-seviye telefonun toz geçirmez ve su geçirmez IP69 sertifikasına sahip bir gövde ve hem su geçirmez hem de düşmelere karşı dayanıklı bir ekran ile gelmesi ilgi çekici özelliklerinden biri.

Oppo'nun duyurduğu renk seçeneklerinde ise tanıtılacak cihazın Gök Mavisi, Yun Jin Powder (gül) ve Dağ Mavisi olmak üzere üç farklı seçenekle geldiğini görebiliyoruz. Gök Mavisi modeli cam kaplamaya sahipken, Yun Jin Powder ve Dağ Mavisi seçenekleri vegan deri kaplamaya sahip.

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Şimdi ise biraz daha teknik özelliklerine bakalım. Ortaya çıkan sızıntılara göre, Oppo A3 Pro, 6.7 inç 1080 piksel ve 120Hz yenileme oranına sahip OLED bir ekran ile geliyor. İşlemci tarafında MediaTek 7050'den gücünü alması beklenen telefon, 12GB bellek ve 512GB'a kadar depolama alanı ile tanıtılacak.

12 Nisan'da Çin pazarında duyurulacak Oppo A3 Pro'nun 12GB + 512GB modelinin selefi modeli gibi 330 dolarlık bir fiyat etiketiyle gelmesi bekleniyor. Oppo'ya göre yeni cihaz, dünyanın tam su geçirmez özelliğine sahip ilk telefonu ve uzun batarya ömrü sunuyor.

İşte Oppo A3 Pro ortaya çıkan özellikleri:

ÖzellikOPPO A3 Pro 5G Ekran6.7 inç, 1080 piksel, 120Hz OLED, kavisli ekranRAM12GBDepolama512GB'a kadarAna Kamera64 Megapiksel f/1.7İşlemciMediaTek 70505GVarPil Kapasitesi5000 mAhRenk SeçenekleriGök Mavisi, Yun Jin Powder (gül), Mountain BlueDiğer ÖzelliklerToz ve su geçirmez (IP69), dayanıklı gövde

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