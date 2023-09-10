OPPO A2 Pro: Teknik Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

OPPO, pazar payını artırmak için A2 modeliyle kullanıcıların karşısına çıkacak. China Telecom'da listelenen akıllı telefonun teknik özellikleri ortaya çıktı. 6,7 inç Full HD+ OLED ekran, MediaTek Dimensity 1080 işlemci, 64 MP ana kamera gibi özelliklere sahip olan OPPO A2 Pro'nun tanıtımı 15 Eylül'de yapılacak.

Sektörde pazar payını artırmak için çalışmalarını sürdüren OPPO, çok yakında A2 modeliyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Daha önce TENAA gibi veri tabanlarında görünen akıllı telefon son olarak China Telecom'da listelendi. Böylelikle cihazın teknik özelliklerinin büyük bir kısmı belli oldu.

OPPO A2 Pro kullanıcılara neler sunacak?

Yaklaşan OPPO A2 Pro, PJG110 model numarasıyla China Telecom'da listelendi. Buna göre akıllı telefonda 6,7 inç Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan kavisli bir OLED panel mevcut olacak. Ayrıca ekranda 2160Hz PWM karartma mevcut olacak.

Akıllı telefona güç verecek işlemci MediaTek Dimensity 1080 olacak. 6 nm mimariye sahip yonga seti; 2x 2.6 GHz ARM Cortex-A78 ve 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G68 MC4 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Dimensity 7200 işlemcili Vivo T2 Pro geliyor! İşte detaylar

Önde 8 Megapiksellik bir selfie kamerası yer alırken, arkada 64 Megapiksel ana kamera ve 2 Megapiksel derinlik sensörüne ev sahipliği yapan çift kamera kurulumu karşımıza çıkacak.

8 GB RAM ve 256/512 GB RAM ve depolama seçenekleriyle gelecek model, 5.000 mAh'lik bataryadan beslenecek ve kutudan çıkar çıkmaz Android 13 işletim sistemini çalıştıracak. 285 dolarlık fiyatıyla öne çıkan akıllı telefonun 15 Eylül'de tanıtılması bekleniyor. Ürünün globale ne zaman geleceğiyle henüz net değil.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce akıllı telefon beklentileri karşılayacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!