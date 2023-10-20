OnePlus, Open İsimli İlk Katlanabilir Akıllı Telefonunu Duyurdu

OnePlus, Open isimli ilk modeliyle katlanabilir akıllı telefon pazarına giriş yaptığını duyurdu. Kardeş şirketi Oppo'nun önceki katlanabilir cihazlarının teknolojisini temel alan OnePlus Open, 120 Hz yenileme hızına sahip ekranlara yer veriyor.

OnePlus Open Türkiye'ye gelir mi?

OnePlus için yeni olsa da Open modeli, hem OnePlus hem de Oppo'nun sahibi olan BBK Electronics'in üçüncü katlanabilir akıllı telefon nesli olarak görülebilir. Yeni model, Oppo'nun Find N ve N2 modellerindeki menteşe mekanizmasını baz alıyor.

Ancak OnePlus, bu cihazında dayanıklılığa odaklandığını ve Open'ın testlerde bir milyon katlamayı geçtiğini iddia ediyor. Galaxy Z Fold 5 gibi rakiplerin 200 bine yakın katlamaya dayanıklı olduğunu düşünürsek bu oldukça iddialı bir rakam.

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Tasarım açısından ise Open 5,8 mm kalınlığı ve 239 gram ağırlığıyla dikkat çekiyor. 120 Hz yenileme hızına sahip 7,82 inçlik iç, 6,31 inçlik dış AMOLED ekranla geldiğini belirtelim. Büyük ekran, görev çubuğu ve çoklu pencere optimizasyonlarını içeren OxygenOS 13.2 ile geliyor.

Open gücünü 16 GB'a kadar RAM ve 512 GB'a kadar depolama alanıyla birlikte sunulan Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden alıyor. 67W hızlı şarjı destekleyen 4.805mAh bataryadan besleniyor.

Kamera olarak ise Hasselblad ile birlikte geliştirilen 48 Megapiksel ana, 64 Megapiksel telefoto ve 48 Megapiksel ultra geniş kurulumuna yer veriyor. Ekranlarında ise 20 Megapiksel (iç), 32 Megapiksel (dış) selfie kamerası sunuyor.

Özellik Ekran7.8 inç (iç) 6.3 (dış), 2800 x 2208 piksel, 120Hz (Adaptif), HDR10+ sertifikalı, 2,800 nit parlaklıkMalzemeMetal çerçeve, cam arka yüzeyİşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 2İşletim SistemiOxygenOS 13 Kamera SistemiArka Kamera: 48MP ana + 48MP ultra geniş + 64MP telefoto Ön Kamera: 32MP (dış) 20MP (iç)Pil Kapasitesi67W hızlı şarj destekli 4,805mAh Fiyat1699 dolar (47 bin TL + vergiler)

OnePlus Open fiyatı ise 1699 dolar (47 bin TL + vergiler) olarak belirlendi. İlk olarak Hindistan ve Çin gibi ülkelerde satışa çıkacakken, ülkemize ne zaman geleceği belirsiz.

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