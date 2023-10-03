OnePlus, katlanabilir telefon dünyasına giriş yapıyor
OnePlus, Oppo Find N3 modeli ile katlanabilir telefon pazarına adım atacak. OnePlus Open modeli, Oppo Find N3 ile aynı özelliklere sahip olacak. OnePlus Open'in performansıyla iddialı olduğu belirtiliyor.
Akıllı telefon dünyasında katlanabilir modeller, son yılların yükselen trendleri arasında yer alıyor. Sektörün yükselen isimlerinden OnePlus, katlanabilir telefon dünyasına OnePlus Open modeli ile girmeye hazırlanıyor. Model hakkında kritik bir detay gün yüzüne çıktı.
OnePlus Open, Oppo Find N3 aynı özelliklere sahip olacak
Bilindiği üzere Oppo ve OnePlus, birçok zaman ortak bir çatı altında işlerini yürütüyor. OnePlus Kurucusu ve Oppo Kıdemli Başkan Yardımcısı Pete Lau, beklenen katlanabilir model hakkında önemli bir detay paylaştı. Buna göre OnePlus Open, Oppo Find N3 aynı model olacak.
OnePlus, katlanabilir akıllı telefon dünyasına donanımlı bir oyuncuyla giriş yapmayı planlıyor. Muhtemelen bu yüzden Oppo'dan yardım alacak. Daha önce ortaya çıkan bilgilere bakılırsa OnePlus Open, 19 Ekim günü sahne alacak. Oppo Find N3, 29 Ağustos'ta Çin'de tanıtıldı. Etkinlikte küresel lansmanın yakın zamanda olacağı söylenmişti.
Performansıyla iddialı OnePlus Open kanlı canlı görüntülendi!
Oppo Find N3 özellikleri
ÖzellikDeğerEkran6.8 inç AMOLED, 1080 x 2520 piksel, 120 HzDeğişken LTPO, HDR10+, 403 PPIKapak Ekranı3.26 inç, 382 x 720 pikselİşlemciMediaTek Dimensity 9200– 4 nm, 1x 3.0 GHz Cortex-X3– 3x 2.85 GHz Cortex-A715– 4x 1.8 GHz Cortex-A510Grafik BirimiImmortalis-G715RAM12 GBDepolama256 GB / 512 GBKamera SistemiArka Kameralar: – 50 MP Sony IMX890 Birincil Sensör– 48 MP Ultra Geniş Sensör– 32 MP Telefoto SensörÖn Kamera: – 32 MP Selfie KamerasıBatarya4.300 mAh, 44W Hızlı Şarj Desteğiİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı ColorOS 13.1Testler400.000 Katlamaya Karşı Test EdildiSu ve Toz KorumaIPX4 SertifikasıFiyatlar12 GB RAM + 256 GB: 6.799 CNY (932 dolar)12 GB RAM + 512 GB: 7.599 CNY (1.042 dolar)Lansman DurumuŞu an sadece Çin'de satışta, global lansman yakında