OnePlus, katlanabilir telefon dünyasına giriş yapıyor

OnePlus, Oppo Find N3 modeli ile katlanabilir telefon pazarına adım atacak. OnePlus Open modeli, Oppo Find N3 ile aynı özelliklere sahip olacak. OnePlus Open'in performansıyla iddialı olduğu belirtiliyor.

Akıllı telefon dünyasında katlanabilir modeller, son yılların yükselen trendleri arasında yer alıyor. Sektörün yükselen isimlerinden OnePlus, katlanabilir telefon dünyasına OnePlus Open modeli ile girmeye hazırlanıyor. Model hakkında kritik bir detay gün yüzüne çıktı.

OnePlus Open, Oppo Find N3 aynı özelliklere sahip olacak

Bilindiği üzere Oppo ve OnePlus, birçok zaman ortak bir çatı altında işlerini yürütüyor. OnePlus Kurucusu ve Oppo Kıdemli Başkan Yardımcısı Pete Lau, beklenen katlanabilir model hakkında önemli bir detay paylaştı. Buna göre OnePlus Open, Oppo Find N3 aynı model olacak.

OnePlus, katlanabilir akıllı telefon dünyasına donanımlı bir oyuncuyla giriş yapmayı planlıyor. Muhtemelen bu yüzden Oppo'dan yardım alacak. Daha önce ortaya çıkan bilgilere bakılırsa OnePlus Open, 19 Ekim günü sahne alacak. Oppo Find N3, 29 Ağustos'ta Çin'de tanıtıldı. Etkinlikte küresel lansmanın yakın zamanda olacağı söylenmişti.

Performansıyla iddialı OnePlus Open kanlı canlı görüntülendi!

Oppo Find N3 özellikleri