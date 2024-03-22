Üye Girişi
Haberler

OnePlus Ace 3V Özellikleri ve Fiyatı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

OnePlus, akıllı telefon sektöründeki payını artırabilmek için ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda şirket, yeni Ace 3V modelini tanıttı. Peki bu yeni cihaz neler sunuyor? İşte OnePlus Ace 3V özellikleri ve fiyatı…

OnePlus Ace 3V özellikleri ve fiyatı

OnePlus Ace 3V, 6,7 inç boyutunda, 1,5K çözünürlüğe sahip OLED ekranla geliyor. 120 Hz yenileme hızı ile desteklenen bu ekran, 2160 Hz PWM karartma ve 2150 nit tepe parlaklık sunuyor. Öte yandan cihaz, Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 işlemcisinden güç alıyor. Bu noktada bu işlemciyi kullanan ilk modelin OnePlus Ace 3V olduğunu belirtelim.

Akıllı telefonun arka tarafında 50 Megapiksel ana kamera + 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera olacak şekilde ikili kamera kurulumu yer alıyor. Ön tarafındaysa 16 Megapiksellik özçekim kamerası bizleri karşılıyor.

120 Hz ekran, 8 GB RAM, 5G bağlantı! Uygun fiyatlı vivo T3 tanıtıldı

Android 14 tabanlı ColorOS 14 üzerinde çalışan OnePlus Ace 3V modeli, 5.500 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyor. Uzun süreli kullanım sunan bu batarya, 100W hızlı şarjı destekliyor. Son olarak akıllı telefonun parmak izi okuyucusuna sahip olduğunu da belirtelim.

OnePlus Ace 3V teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğerEkran: 6,7 inç – OLED

1,5K çözünürlük

2160 Hz PWM karartma

120 Hz yenileme hızı

2150 nit maksimum parlaklık

Rain Touch teknolojisiArka Kameralar: 50 Megapiksel Sony IMX882 ana kamera + 8 Megapiksel ultra geniş açılı kameraÖn Kamera: 16 Megapikselİşlemci: Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3RAM: 12 GB / 16 GB – LPDDR5xDepolama: 256 GB / 512 GB – UFS 4.0Batarya: 5.500mAh

100W hızlı şarjİşletim Sistemi: Android 14 tabanlı ColorOS 14Bağlantı: Wi-Fi, Bluetooth, NFCParmak İzi Okuyucusu: Var

Çin'de piyasaya sürülen OnePlus Ace 3V modelinin başlangıç fiyatı ise 277 dolar olarak belirlendi.

OnePlus Ace 3V fiyatı:

OnePlus Ace 3V 12 GB RAM + 256 GB: 277 dolar

OnePlus Ace 3V 12 GB RAM + 512 GB: 320 dolar

OnePlus Ace 3V 16 GB RAM + 512 GB: 360 dolar

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Qualcomm Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bahar Öztan kimdir, neden öldü, hangi filmlerde oynadı? Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce Balıkesir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün Balıkesir'de deprem mi oldu? 25 Mart Tarihte Bugün ne odu? 25 Mart'ta ne oldu? 25 Mart ne günü? 25 Mart'ta doğan ünlüler! Tarihte bugün ne oldu? 24 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 24 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 23 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 23 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 22 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 22 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 21 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 21 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 20 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 20 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 19 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 19 Mart'ta yaşananlar! Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 20-21 Mart benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 21-22 Mart hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 21 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 21 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 21 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 21 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title