OnePlus Ace 3V Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

Akıllı telefon pazarına ilk olarak amiral gemisi katili modelleriyle giren, ardından giriş ve orta segmente de odaklanmaya başlayan OnePlus cephesinde yeni ürünler için çalışmalar devam ediyor. Son gelen bilgiler Çinli markanın çok yakında OnePlus Ace 3V'yi tanıtacağı yönünde. Hatta cihazın bir ilke imza atacağı da gelen bilgiler arasında. İşte OnePlus Ace 3V özellikleri ve potansiyel çıkış tarihi!

OnePlus Ace 3V özellikleri ve potansiyel çıkış tarihi

Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre OnePlus Ace 3V, orta segmente hitap eden Snapdragon 7+ Gen 3 işlemcisinden güç alan ilk akıllı telefon olacak. Şu an için yonga setiyle ilgili net detaylar olmasa da selefi Snapdragon 7 Gen 3'e göre daha güçlü bir kullanıcı deneyimi sunacağını söylemek mümkün.

Geçmiş sızıntılara göre OnePlus Ace 3V, 1.5k çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan OLED bir panelle kullanıcı karşısına çıkacak. Bununla birlikte cihazda delikli bir ekran tasarımına yer verilecek.

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Akıllı telefonda 100W hızlarında şarj olabilen 5.500 mAh'lik bir bataryaya yer verilecek. Bunun dışında plastik bir çerçeveye ve cam bir arka panelle gelecek. Son olarak ürünün Nord 4'ün küresele yönelik yeniden markalanmış sürümü olacağı iddia ediliyor. Hatırlanacağı üzere cihazın selefi Ace 2V, Nord 3'ün yeniden markalanmış versiyonuydu. Son olarak ürünün önümüzdeki birkaç ay içinde tanıtılması bekleniyor.

OnePlus Ace 2V (Nord 3) özellikleri