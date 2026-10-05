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OMÜ, 2025'te 1712 bilimsel yayınla Türkiye'de 18. sırada yer aldı

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OMÜ, 2025'te 1712 bilimsel yayınla Türkiye'de 18. sırada yer aldı
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Scopus verilerine göre 2025'te 1712 bilimsel yayınla Türkiye'de 18. sırada yer aldı. Üniversite, 2026'nın ilk dokuz ayında 1.630 yayına ulaşarak Türkiye genelinde 19. sırada yer almayı sürdürdü.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), bilimsel yayın üretimindeki güçlü performansını sürdürdü. Scopus verilerine dayanan ve Tıbbiye Bülteni tarafından yayımlanan verilere göre OMÜ, hem 2025 yılının tamamında hem de 2026 yılının ilk dokuz ayında toplam bilimsel yayın sayısında Türkiye'nin ilk 20 üniversitesi arasında yer aldı.

2025 yılı Ocak-Aralık dönemine ilişkin verilere göre OMÜ, 1712 bilimsel yayınla Türkiye genelinde 18. sırada yer aldı. Üniversite, aynı sayıda yayına ulaşan Sakarya Üniversitesi ile 18. sırayı paylaştı. Sıralamada Sağlık Bilimleri Üniversitesi 5 bin 856 yayınla ilk sırada bulunurken, Hacettepe Üniversitesi 4 bin 76, Ankara Üniversitesi ise 3 bin 459 yayınla ilk üçte yer aldı.

OMÜ, 2026 yılında da bilimsel yayın performansını sürdürdü. Ocak-Eylül 2026 döneminde 1.630 bilimsel yayına ulaşan üniversite, Türkiye genelinde 19. sırada yer aldı.

Bu dönemde Sağlık Bilimleri Üniversitesi 6 bin 68 yayınla ilk sırada, Hacettepe Üniversitesi 3 bin 673 yayınla ikinci, Ankara Üniversitesi ise 3 bin 260 yayınla üçüncü sırada yer aldı.

OMÜ'nün 2025 yılının tamamında 1712 yayına ulaşmasının ardından 2026'nın ilk dokuz ayında 1.630 bilimsel yayın üretmesi, üniversitenin bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerindeki istikrarlı performansını ortaya koydu. Scopus verileri, OMÜ'nün bilimsel üretim ve araştırma faaliyetleriyle Türkiye'nin önde gelen yükseköğretim kurumları arasındaki konumunu koruduğunu gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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