Ömer Orkun Düztaş: Trafikte insan ölümünün olmadığı bir dünya mümkün

Haberler.com'un teknoloji ve inovasyon odaklı programı Kariyer 4.0'a konuk olan Büyütech Genel Müdürü Ömer Orkun Düztaş, firmanın kameralı güvenlik sistemlerinden otonom sürüş teknolojilerine kadar uzanan projelerini anlattı. Düztaş, geliştirdikleri sistemlerle trafik güvenliğini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

"MOBESE BOZUKMUŞ HABERİNİN OLMADIĞI BİR DÜZEN KURDUK"

Büyütech'in kamu güvenliği alanında önemli projelere imza attığını belirten Düztaş, "Türkiye'nin bütün MOBESE'lerinin merkezileştirilmesi projesinde kamera sistem sağlığından sorumluyduk" dedi. "MOBESE bozukmuş" haberlerinin önüne geçtiklerini belirten Düztaş, sistem sağlığını sürekli izleyerek kamu güvenliğine katkı sağladıklarını ifade etti.

"SÜRÜCÜNÜN UYUKLAMASINI KAMERA ALGILIYOR"

Düztaş, trafikteki en büyük risk faktörlerinden biri olan sürücü yorgunluğunu önlemeye yönelik geliştirdikleri teknolojileri tanıttı. "Sürücü yorgunluk algılama kamerası, sürücünün dikkat seviyesini, uyuyup uyumadığını algılıyor ve aracı bu konuda bilgilendiriyor" diyen Düztaş, bu teknolojinin 2024 itibarıyla Ford Otosan kamyonlarında da kullanılacağını açıkladı.

"YAPAY ZEKAYLA TRAFİKTE ÖLÜMSÜZ BİR DÜZEN KURMAYI HEDEFLİYORUZ"

Firmanın yapay zeka ve otonom sürüş alanındaki hedeflerini anlatan Ömer Orkun Düztaş, "Trafikte insan ölümünün olmadığı bir dünya yaratma hedefiyle ilerliyoruz" dedi. Büyütech'in baştan beri teknoloji ve yapay zeka geliştiren bir firma olduğunu vurgulayan Düztaş, otonom araçların herkes için ulaşılabilir olacağı bir gelecek hayal ettiklerini belirtti.