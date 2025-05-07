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Ömer Orkun Düztaş: Trafikte insan ölümünün olmadığı bir dünya mümkün

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Büyütech Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Ömer Orkun Düztaş, Haberler.com'da Melis Yaşar'ın sunduğu Kariyer 4.0 programına konuk oldu. Düztaş, sürücü yorgunluk kameralarından yapay zeka destekli MOBESE projelerine kadar birçok inovatif çözümü anlattı. "Trafikte insan ölümünün olmadığı bir dünya yaratmak istiyoruz" dedi.

Haberler.com'un teknoloji ve inovasyon odaklı programı Kariyer 4.0'a konuk olan Büyütech Genel Müdürü Ömer Orkun Düztaş, firmanın kameralı güvenlik sistemlerinden otonom sürüş teknolojilerine kadar uzanan projelerini anlattı. Düztaş, geliştirdikleri sistemlerle trafik güvenliğini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

"MOBESE BOZUKMUŞ HABERİNİN OLMADIĞI BİR DÜZEN KURDUK"

Büyütech'in kamu güvenliği alanında önemli projelere imza attığını belirten Düztaş, "Türkiye'nin bütün MOBESE'lerinin merkezileştirilmesi projesinde kamera sistem sağlığından sorumluyduk" dedi. "MOBESE bozukmuş" haberlerinin önüne geçtiklerini belirten Düztaş, sistem sağlığını sürekli izleyerek kamu güvenliğine katkı sağladıklarını ifade etti.

Ömer Orkun Düztaş: Trafikte insan ölümünün olmadığı bir dünya mümkün

"SÜRÜCÜNÜN UYUKLAMASINI KAMERA ALGILIYOR"

Düztaş, trafikteki en büyük risk faktörlerinden biri olan sürücü yorgunluğunu önlemeye yönelik geliştirdikleri teknolojileri tanıttı. "Sürücü yorgunluk algılama kamerası, sürücünün dikkat seviyesini, uyuyup uyumadığını algılıyor ve aracı bu konuda bilgilendiriyor" diyen Düztaş, bu teknolojinin 2024 itibarıyla Ford Otosan kamyonlarında da kullanılacağını açıkladı.

Ömer Orkun Düztaş: Trafikte insan ölümünün olmadığı bir dünya mümkün

"YAPAY ZEKAYLA TRAFİKTE ÖLÜMSÜZ BİR DÜZEN KURMAYI HEDEFLİYORUZ"

Firmanın yapay zeka ve otonom sürüş alanındaki hedeflerini anlatan Ömer Orkun Düztaş, "Trafikte insan ölümünün olmadığı bir dünya yaratma hedefiyle ilerliyoruz" dedi. Büyütech'in baştan beri teknoloji ve yapay zeka geliştiren bir firma olduğunu vurgulayan Düztaş, otonom araçların herkes için ulaşılabilir olacağı bir gelecek hayal ettiklerini belirtti.

Ömer Orkun Düztaş: Trafikte insan ölümünün olmadığı bir dünya mümkün
Haberler.com / Şevval Çelik - Teknoloji
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