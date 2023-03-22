OLED ekranlı MacBook modelleri için tarih verildi!

Bugüne dek ortaya çıkan raporların ortak noktası Apple'ın önümüzdeki birkaç sene içerisinde MacBook ailesinin ekranlarında önemli bir değişikliğe gideceği ve OLED ekranlar kullanacağı yönündeydi. Şimdiye dek ABD'li firmanın ne zaman böyle bir hamle yapacağı tam olarak belli değildi, ancak bu durum kısa bir süre önce değişti. Sektörde sızıntılarıyla bilinen isimlerden gelen raporlara göre şirket kullanıcıları OLED ekran konusunda uzun süre bekletmeyecek.

OLED ekranlı MacBook Air 2024 yılında çıkış yapabilir

Apple, MacBook serisinde uzunca bir süre IPS LCD panel kullandı. Ardından IPS LCD'nin daha gelişmiş hali olan mini LED'e teknolojisine geçiş yaptı. OLED teknolojisi ise iPhone X ile akıllı telefonlara gelmeden önce, Apple Watch'ta kullanıldı. Ancak iPad'lerde veya MacBook'larda henüz tercih edilmiş değil. Son ortaya çıkan bilgilere göre ilk OLED ekranlı MacBook modeli 2024 yılının başlarında kullanıcıların karşısına çıkacak.

Apple'ın ilk OLED ekranlı dizüstü bilgisayarı MacBook Air olacak. Bunun aksine Pro modellerin bir süre daha beklemesi ve mini LED panelleri kullanmaya devam etmesi gerekecek. MacBook Pro'ların ne zaman OLED teknolojisine geçiş yapacağıysa şimdilik belirsiz.

M2 Max işlemcili MacBook Pro kutu açılışı

Kullanıcılara fikir vermesi açısından geçen yıl tanıtılan MacBook Air 2022 modelinin teknik özellikleri şöyle;

Yeni MacBook Air özellikleri

500 nit, 1 milyar renk sunan 13,6 inçlik Liquid Retina ekran

8 çekirdekli CPU, 10 çekirdeğe kadar GPU'dan gücünü alan M2 işlemci

2 TB'a kadar SSD

24 GB'a kadar RAM

18 saate kadar batarya ömrü

MagSafe şarj konektörü

1080p FaceTime HD webcam

11,3 mm kalınlığında ve 1,2 kg ağırlığında

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