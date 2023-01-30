NVIDIA RTX 4090 Ti ortaya çıktı!

NVIDIA, geçtiğimiz aylarda yeni GeForce RTX 40 serisi ekran kartlarını tanıttı. Ada Lovelace mimarisini temel alan RTX 40 serisinin amiral gemisi modeli RTX 4090 ise performansıyla oldukça dikkat çekiyor. NVIDIA, bu modeli yeterli bulmayan kullanıcılar için ise daha üst düzey bir ekran kartı hazırladığı iddia ediliyor.

NVIDIA, yeni amiral gemisi ekran kartı üzerinde çalışıyor

GeForce RTX 4090'ın üzerinde konumlandırılacağı iddia edilen NVIDIA imzalı yeni ekran kartından ilk görsel geldi. MEGAsizeGPU tarafından sızdırılan yeni ekran kartının ismi için ise iki farklı iddia bulunuyor. Gelen bilgilere göre NVIDIA yeni ekran kartını GeForce RTX 4090 Ti veya NVIDIA RTX TITAN (Ada) olarak isimlendirebilir.

GeForce RTX 4090, 4 nm "AD102" silikon üzerindeki çoklu işlemcilerin 144'ünden yalnızca 128'ini kullanıyor. Bu durum NVIDIA'ya daha üst performans üretebilen bir ekran kartı için oldukça geniş bir aln bırakıyor. Ayrıca 16-pin ATX 12VHPWR konektörünün 600 W'lık gücü de daha üst performans için oldukça uygun. Bunun yanı sıra daha hızlı 24 Gb/sn GDDR6X bellekler için de gerekli altyapı mevcut.

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NVIDIA'nın görselleri paylaşılan yeni ekran kartının yuvaları taban yerine kartın kalınlığı boyunca uzanıyor. Amiral gemisi ekran kartında kullanılan soğutucu, RTX 4090 Founders Edition'ın Çift Eksenli Akışlı soğutucusunun büyütülmüş bir hali olarak karşımıza çıkıyor.

Yeni ekran kartı, PCB'nin diğer eklentilerin aksine anakart düzlemine dik olarak konumlanmak yerine paralel olacak şekilde tasarlanmıştır. PCB, kartın kalınlığı boyunca uzanıyor. Bu düzenin muhtemelen soğutma solüsyonunun kapladığı uzamsal hacmi en üst düzeye çıkarmak ve üçüncü bir fan için yer açmak için olduğu düşünülebilir.

Ayrıca PCB'nin, daha küçük bir PCB'nin ekran I/O'suna sahip olacağı ve yine başka bir PCB'nin PCI-Express yuva arabirimini yöneteceği şekilde bölündüğünü tahmin ediyoruz. Tüm bunlarla birlikte RTX 4090 Ti veya RTX TITAN olarak adlandırılacak kartın çok üst düzey performans sergileyeceğini şimdiden söyleyebiliriz.

Peki siz yeni amiral gemisi NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti veya RTX Titan ekran kartı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.