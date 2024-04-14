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NVIDIA RTX 4090 Ekran Kartı Erime Sorunu Devam Ediyor

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Nvıdıa, geçtiğimiz yılın sonlarında tanıttığı en güçlü ekran kartı RTX 4090 ile büyük yankı uyandırdı. 450W TPD ile çalışan ekran kartı, 16 pinli güç konektöründen besleniyor. Ancak kullanıcılar bu konektörün yandığını belirten şikayetler dile getirdi. Nvıdıa'nın bu sorunu hala çözemediği söyleniyor.

Nvıdıa RTX 4090 için erime sorunları devam ediyor

Ekran kartı onarımları yapan bir tamir atölyesi, NVIDIA RTX 4090'nın erime sorunu yaşamaya devam ettiğini belirtti. ABD'deki onarım merkezi, RTX 4090'ın birkaç ay önce ele alınan 16 pinli güç konektörü erimesinin çözülemediğini dile getirdi.

NVIDIA, yeni üretilen kartlarda güç arabirimi özelliklerini 12VHPWR 2.0'a yükseltmişti. Mağaza ise onarım veya değişim için her ay ortalama 200'ye yakın erimiş RTX 4090 ile karşılaştığını ifade etti. 12VHPWR bağlantısını kullanan birçok RTX 4090 gördüğünü bildirdi.

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12VHPWR arayüzündeki temas noktalarının yetersiz olduğu söyleniyor. Bu da ekran kartını çalıştırdıktan sonra aşırı yüklenmesine ve konektörün erimesine yol açıyor. Pinlerin etrafındaki plastiğin eridiği ve RTX 4090'a zarar verdiği biliniyor.

NVIDIA ise bazı kullanıcılara ilginç önerilerde bulundu. Ekran kartındaki güç konektörünün bağlantısını kontrol etmeleri gerektiğini ve kullanım şeklinin erime yol açabileceğini belirtti. Yoğun kullanılan kartlarda erime durumlarının görülme ihtimali daha fazla.

NVIDIA, yeni nesil RTX 4090'larda erime sorununu ele aldığını söylemişti. Ancak şikayetler, birçok birinci nesil modelin erimeye devam ettiğini gösteriyor.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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