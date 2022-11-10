Nvidia GeForce RTX 4080 performans testinde!
Teknoloji Haberleri
Ada Lovelace mimarisine dayanan GeForce RTX 4080, piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Ekran kartı, performans testinde boy gösterdi.
Nvidia RTX serisi ile birlikte yakaladığı ivmeyi sürdürmek istiyor. Şirket, Eylül ayında düzenlediği GTC 2022 etkinliğinde yeni nesil RTX serilerini tanıtmıştı. Serinin en önemli modellerinden GeForce Rtx 4080, performans testinde boy gösterdi.
GeForce Rtx 4080, performansıyla RTX 3090 Ti ve RTX 4090 arasında yer aldı
Nvidia, RTX 4090, RTX 4080 12GB ve RTX 4080 16GB ekran kartlarını tanıtmıştı. Ancak şirket, tanıtımdan kısa bir süre sonra 12GB'lık versiyonunu iptal etmişti. Önümüzdeki hafta piyasaya sürülecek olan RTX 4080 16GB'ın hız aşırtma ve oyun performansı, ChipHell forumlarında ortaya çıktı.
Performans testi Forza Horizon 5, Call of Duty Modern Warfare II, Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2 ve Shadow of the Tomb Raider gibi oyunlar ile yapıldı. GeForce RTX 4080, oldukça yüksek değerlere ulaştı. Ekran kartı, performansıyla RTX 3090 Ti ve RTX 4090 arasında kendine yer buldu. Hatta bazı oyunlarda RTX 4090'a yakın bir performans sundu.
NVIDIA GeForce RTX ekran kartlı Monster Notebook'lar performansın sınırlarını zorluyor
Öte yandan Nvidia, GeForce RTX 4080'nin 12GB'lık versiyonunu iptal ettiğini duyurmuştu. Nedeni ise 16GB'lık versiyonuyla arasındaki performans farkı. Öyle ki ikili arasındaki fark yüzde 30'a kadar çıkabiliyor. Ancak şirket, işlemcisini çöpe atmayacak. Böylece şirket, askıya alınan modeli RTX 4070 Ti adıyla satışa sunacak.
OyunRTX 4080RTX 4090Performans farkı yüzdesiShadow of the Tomb Raider129 FPS179 FPS38,8Forza Horizon 5127 FPS147 FPS15,7Call of Duty Modern Warfare II127 FPS137 FPS7,9Cyberpunk 207783 FPS111 FPS33,7Red Dead Redemption 299 FPS129 FPS30,3
RTX 3090 RTX 4080 Eylül Teknoloji Haberler
Öte yandan Nvidia, GeForce RTX 4080'nin 12GB'lık versiyonunu iptal ettiğini duyurmuştu. Nedeni ise 16GB'lık versiyonuyla arasındaki performans farkı. Öyle ki ikili arasındaki fark yüzde 30'a kadar çıkabiliyor. Ancak şirket, işlemcisini çöpe atmayacak. Böylece şirket, askıya alınan modeli RTX 4070 Ti adıyla satışa sunacak.