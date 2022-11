Nvidia GeForce RTX 4080 performans testinde!

Nvidia RTX serisi ile birlikte yakaladığı ivmeyi sürdürmek istiyor. Şirket, Eylül ayında düzenlediği GTC 2022 etkinliğinde yeni nesil RTX serilerini tanıtmıştı. Serinin en önemli modellerinden GeForce Rtx 4080, performans testinde boy gösterdi.

GeForce Rtx 4080, performansıyla RTX 3090 Ti ve RTX 4090 arasında yer aldı

Nvidia, RTX 4090, RTX 4080 12GB ve RTX 4080 16GB ekran kartlarını tanıtmıştı. Ancak şirket, tanıtımdan kısa bir süre sonra 12GB'lık versiyonunu iptal etmişti. Önümüzdeki hafta piyasaya sürülecek olan RTX 4080 16GB'ın hız aşırtma ve oyun performansı, ChipHell forumlarında ortaya çıktı.

Performans testi Forza Horizon 5, Call of Duty Modern Warfare II, Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2 ve Shadow of the Tomb Raider gibi oyunlar ile yapıldı. GeForce RTX 4080, oldukça yüksek değerlere ulaştı. Ekran kartı, performansıyla RTX 3090 Ti ve RTX 4090 arasında kendine yer buldu. Hatta bazı oyunlarda RTX 4090'a yakın bir performans sundu.

NVIDIA GeForce RTX ekran kartlı Monster Notebook'lar performansın sınırlarını zorluyor