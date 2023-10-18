Nvidia GeForce RTX 40 SUPER Serisi Yakında Tanıtılacak

Donanım devi Nvidia, RTX 4080, RTX 4070 ve RTX 4070 Ti kartlarının daha güçlü versiyonları üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Yakında tanıtılacak olan Nvidia GeForce RTX 40 SUPER serisi hakkında ilk detaylar ortaya çıktı.

Donanım denince akla ilk gelen firmalardan Nvidia, ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarına devam ediyor. Son ortaya çıkan rapora göre şirket Rtx 4080, RTX 4070 ve RTX 4070 Ti kartlarının daha güçlü versiyonları üzerinde mesai harcıyor ve yakında tanıtımlarını gerçekleştirecek. İşte Nvidia GeForce RTX 40 SUPER ailesiyle ilgili ilk detaylar!

Nvidia GeForce RTX 40 SUPER serisi için nefesler tutuldu

Nvidia'nın RTX 20 serisiyle birlikte tanıttığı SUPER markası bir süredir ortalıklarda görünmüyor. Sektörde sızıntılarıyla bilinen @hongxing2020 tarafından paylaşılan son rapora göre yakında bu durum değişecek ve üretici GeForce RTX 40 SUPER ile kullanıcıların karşısına çıkacak.

10.18 update ?super?I'm back 4080 super 4070ti super 4070 super date TBD … — hongxing2020 (@hongxing2020) October 18, 2023

Kaynağa göre yeni SUPER ailesi üç farklı kartı içerecek: RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER ve RTX 4070 SUPER. Şu an için yeni kartların çıkış tarihleri ve özellikleriyle ilgili resmi bilgiler olmasa da duyuru için kullanıcıların çok fazla beklemek zorunda kalmayacağı ifade ediliyor. İddialara göre 2024 yılında konu ile ilgili kritik gelişmeler olabilir.

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SUPER varyantların mevcut spesifik kartlara kıyasla artırılmış VRAM kapasitesi, daha yüksek saat hızları, artırılmış bellek bant genişliği ve daha yüksek bir TGP ile gelmesi kuvvetle muhtemel. Serinin tahmini ilk teknik özellikleri şu şekilde;

GPUÖzellikleri RTX 4070 Super12GB GDDR6XRTX 4080 Super20GB GDDR6XRTX 4070 Ti Super16GB GDDR6X

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