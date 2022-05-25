Nvidia, Dünyanın En Hızlı Oyun Monitörünü Tanıttı: Asus Rog Swift 500 Hz - Haberler

Nvidia, Computex 2022 açılış konuşmasında 360Hz'i nispeten böcek gibi gösteren yenileme hızına sahip bir Asus monitörü duyurdu: Asus Rog Swift 500 Hz. Nvidia, bu monitörün özellikle eSports için tasarlanmış yepyeni bir panel türü kullanan dünyanın ilk 500Hz G-sync monitörü olduğunu belirtti.

Asus Rog Swift 500 Hz Oyuncu Monitörü

Rog Swift 500 Hz, TN paneli kullanan 1080 çözünürlükte 24 inçlik bir ekran sahip bir monitör olarak karşımıza çıkıyor.

Bununla birlikte, monitör maksimum hareket netliği sağlamak için tamamen yeni bir E-TN (eSports TN) paneline sahip. Monitör tamamen G-Sync Esports Modu ve Nvidia Reflex Analyzer desteği gibi özelliklerle daha düşük gecikme sunmak için geliştirilmiş.

Nvidia, G-Sync Esports ekranlarının daha hızlı olduğunu, daha düşük tepki sürelerine sahip olduğunu ve CS: GO, Valorant, Overwatch ve Rainbow Six Siege gibi rekabetçi oyunlar için özel olarak ayarlandığını söylüyor.

Asus ROg Swift 500HZ'in fiyatı konusunda henüz bir bilgi olmadığı da belirtelim.

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