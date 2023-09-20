Nothing CEO'su Carl Pei, Apple'ın yeni ürünlerini değerlendirdi

Nothing CEO'su Carl Pei, Apple'ın iPhone 15 serisi ve Watch Series 9 modelleri hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Pei, USB-C bağlantı noktasına geçişin teknoloji endüstrisi için bir kazanç olacağını düşünüyor ve Apple'ın diğer teknolojileri benimsemesi gerektiğine vurgu yapıyor. Ayrıca Apple Watch serisinin lider olduğunu kabul ediyor, ancak Watch Series 9'da yer alan özelliklerin yeterli olmadığını belirtiyor. VR/AR odaklı cihazlara ise şüpheyle yaklaşıyor.

Nothing CEO'su Carl Pei, şirketin YouTube kanalından yayınlanan bir videoda Apple'ın yeni ürünlerini ele aldı. iPhone 15 serisi ve Watch Series 9 modelleri hakkında konuşan Pei, bu cihazlar hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Nothing kurucusu iPhone 15 hakkında ne düşünüyor?

Bildiğiniz üzere iPhone 15 serisiyle birlikte Apple, Lightning yerine USB-C bağlantı noktasına geçiş yaptı. Pei bu geçişin teknoloji endüstrisi için bir kazanç olacağını düşünüyor. Avrupa Birliği baskısı sonucu verilmiş bir karar olsa da, Apple'ın USB-C'yi standartlaştıracağını umuyor.

Nothing CEO'su ayrıca Apple'ın kullanıcılarını kendi ekosistemine bağlamak için Lightning ve AirDrop gibi teknolojileri kullanma geçmişine dikkat çekti. Akıllıca bir hamle olsa da, dünyanın en değerli şirketi olarak diğer teknolojileri benimsemesi gerektiğine vurgu yaptı.

12312312

iPhone 15 Pro'nun titanyum kaplamasının, dayanıklılık açısından avantajlar sunacağını belirterek övmeyi ihmal etmedi. Ancak ses açma/kapatma düğmesinin yerini alan Eylem butonunun kullanıcılara önemli bir katkı sağlayacağını düşünmüyor.

Nothing kurucusu ayrıca Apple Watch serisinin pazarda lider olduğunu kabul ediyor. Ancak Watch Series 9'da yer alan Tap Gesture gibi özelliklerin yeterli olmadığına inanıyor. Videonun sonunda ise Apple'a saygı duyduğunu ancak sıkıcı olduğunu belirtiyor.

Pei son olarak VR/AR odaklı Vision Pro gibi artırılmış gerçeklik odaklı cihazlara şüpheyle yaklaştığını ifade etti. Özellikle 3500 dolarlık fiyatı düşünülünce, kullanışlı olup olmaması daha fazla sorgulanıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!