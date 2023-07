Tarihler 2017'yi gösterdiğinde el konsolları için yeni bir döneme işaret edecek Nintendo Switch piyasaya sürüldü. Birçok nedenden dolayı kaderine terk edilen bu pazara adeta can suyu olan Switch, günümüzde tarihin en çok satan oyun konsollarından birisi konumunda. Tabii böylesine bir konsolun oyun sektörüne damga vuran GTA 5'i çalıştırıp çalıştıramayacağı sorusu da fazlasıyla merak ediliyor. Bu soru kısa bir süre önce yanıt buldu. Peki Nintendo Switch GTA 5'i çalıştırır mı? İşte sonuçlar!

Nintendo Switch GTA 5'i çalıştırır mı?

Geekerwan adlı YouTuber, Nintendo Switch'e hız aşırtma uygulayarak ve Ubuntu işletim sistemini kurarak cihazın AAA yani yüksek bütçeli oyunlardaki performansını gözler önüne serdi. Konsolda Titanfall 2, God of War ve GTA 5'i deneyen kullanıcı aslında herkesin tahmin edebileceği bir sonuç aldı.

Herkesin merak ettiği konuya gelecek olursak; Nintendo Switch, GTA 5'i çalıştırmayı başarsa da kare hızı konusunda istenen performansı gösteremedi. Cihaz, düşük ayarlarda ve 720p çözünürlükte çalıştırdığı oyunda ortalama 5-6 FPS alırken, bazı durumlarda zar zor da olsa 10 FPS'ye yaklaştı. Diğer yapımlarda da benzer bir durum olduğunu belirtmekte fayda var.

Nintendo Switch 2 için geri sayım!

Switch, donanımsal açıdan PS4 ve Xbox One gibi geçmiş nesil konsollarının bir hayli gerisinde. Hatta, kısa bir süre önce çıkış yapan The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibi oyunlarda yaşanan performans sorunları bunun en büyük göstergesi. Tabii konsol hiçbir zaman böylesine büyük oyunlar için bir ölçüt olmadı, ancak kendisine özel geliştirilen yapımlarda bile ciddi sıkıntılar yaşamaya başladı. Bu nedenle yeni ve daha gelişmiş bir konsol için bir ihtiyaç söz konusu ve son raporlara göre Nintendo, bu ihtiyacı yakında Switch 2 ile karşılayacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.