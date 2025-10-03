Haberler

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Dubai'de Yeşil Enerji Ödülü Aldı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Dubai'de Yeşil Enerji Ödülü Aldı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, 2025 Dünya Yeşil Ekonomi Zirvesi'nde 'Enerji ve Kapasite Geliştirme' alanında ödül kazandı. Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversitenin yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konusundaki stratejik çalışmalarıyla uluslararası düzeyde tanındığını belirtti.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin (NÖHÜ) Yeşil Enerji Evi Projesi, Dubai'deki 2025 Dünya Yeşil Ekonomi Zirvesi'nde, Emirates Enerji Ödülleri kapsamında "Enerji ve Kapasite Geliştirme" alanında ödül aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Dubai Yüksek Enerji Konseyi ev sahipliğinde Dubai Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlenen zirveye, Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu ve Prof. Dr. Turhan Nejat Veziroğlu Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bora Timurkutluk katıldı.

NÖHÜ, organizasyonda Yeşil Enerji Evi Projesi ile ödül aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Uslu, son 4 yılda yaptıkları enerji verimliliği alanındaki stratejik çalışmalarının meyvesini ulusal ve uluslararası düzeyde aldıklarını belirtti.

Üniversitenin hidrojen ve yakıt pilleri alanında uzmanlaşan tek devlet üniversitesi olmanın yanı sıra, yenilenebilir enerji, güneş enerji çalışmaları ve enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik alanında da öncü bir rol üstlendiğini kaydeden Uslu, "Üniversitemiz, hidrojen teknolojileri ve enerji verimliliği alanlarında ülkemizin bir marka değeridir. Dubai'deki bu prestijli organizasyonda elde ettiğimiz başarı da bunun en önemli kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Teknoloji
