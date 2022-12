Netflix'te ocak ayında yayınlanacak içerikler belli oldu!

Dijital içerik platformu Netflix, her ay düzenli olarak platforma eklenecek içerikleri paylaşıyor. Yayınladığı dizi ve filmlerle kütüphanesini genişleten şirket, yeni yılın ilk ayında sunacağı içerikleri açıkladı. İşte Netflix'in ocak ayı takvimi…

Netflix ocak ayı takviminde neler var?

Netflix'e ocak ayında eklenecek dizilerden en dikkat çekeni, Serenay Sarıkaya'nın oyun kadrosunda da yer aldığı Şahmaran dizisi oldu. Söz konusu Türk filmi, 20 Ocak'ta seyirciyle buluşacak. Yeni içeriklerin yanı sıra, platforma veda yapımlar da boy gösterdi.

İşte Netflix'te ocak ayında yayınlanacak içerikler;

Superman hayranlarına üzücü veda!

İçerikYayınlanacağı TarihTürKaleidoscope1 OcakDiziKomşu Ev1 OcakDiziThe Way of the Househusband (2. sezon)1 OcakDizi (anime)Şaşkın Dedektif1 OcakFilmKorku Seansı1 OcakFilmForrest Gump1 OcakFilmG.I. Joe: The Rise of Cobra1 OcakFilmBüyüdüm Artık! (2. sezon)1 OcakDiziNasıl Gangster Oldum?4 OcakFilmThe Lying Life of Adults4 OcakDiziMADOFF: Wall Street Canavarı4 OcakDiziCopenhagen Cowboy5 OcakDiziGinny & Georgia5 OcakDiziÖlümü Eş5 OcakDiziMumbai Mafyası ve Polis Karşı Karşıya6 OcakBelgeselSolgun Mavi Gözler6 OcakFilmDüdüklü Tencere6 OcakDiziÜltimatom: Fransa (1. sezon ilk kısım)6 OcakDiziThe Walking Dead (11. sezon ikinci kısım)6 OcakDiziVINLAND SAGA (2. sezon)9 OcakDizi (anime)Baltalı Otostopçu10 OcakBelgeselNoise11 OcakFilmSexify (2. sezon)11 OcakDiziKung Fu Panda: Ejderha Şövalye (2. sezon)12 OcakDiziThe Makanai: Cooking for the Maiko House12 OcakDiziVikings: Valhalla (2. sezon)12 OcakDiziBreak Point (1. kısım)13 OcakDiziKayıp Köpek13 OcakFilmSky Rojo13 OcakDiziAteşten Dava13 OcakDiziJunji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre19 OcakDizi (anime)That '90s Show19 OcakDiziBake Squad (2. sezon)20 OcakDiziBling Empire: New York20 OcakDiziFauda (4. sezon)20 OcakDiziMajnu Operasyonu20 OcakFilmŞahmaran20 OcakDiziŞansa Başkan20 OcakDiziAgainst the Ropes25 OcakDiziDaniel Spellbound (2. sezon)26 OcakDiziRecord of Ragnarok26 OcakDizi (anime)Kings of Jo'Burg (2. sezon)27 OcakDiziLockwood & Co.27 OcakDiziKarlar Kızı27 OcakDiziAh Siz İnsanlar27 OcakFilmPrenses Gücü30 OcakDiziPamela Anderson: Bir Aşk Hikayesi31 OcakFilm

Ocak ayında seyirciye sunulacak içerikler bu şekilde. Netflix'ten kaldırılan yapımlar ise şu şekilde sıralandı;

İçerikKaldırılacağı TarihYummy Mummies17 OcakZ Nation26 OcakDünya İstilası: Los Angeles Savaşı31 OcakLove Jacked31 OcakYenilik Tutkusu31 Ocak